Japon (JPN) vs Suède (SWE) 4 - 1 (0-1 1-0 3-0) Le 21/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly Méfiez-vous de l'eau qui dort Le Japon et la Suède sont en finale des Jeux olympiques de la Jeunesse 2020 ! Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 22/01/2020 à 10:30



Arbitres : Melissa Doyle, Cianna Lieffers et Jessica Chartrand, Kristyna Hajkova Buts :

Japan :

Sweden : Pénalités 4x1:30 contre Japan 5x1:30 contre Sweden



Yves Seira Pour accéder à cet Or tant convoité, Asiatiques et Européennes devront s'affronter. Le Japon a vaincu successivement : la République tchèque, la Suisse et la Slovaquie. De son côté, la Suède a détricotté le jeu de la Slovaquie, l'Allemagne et la Suisse (



Sur un premier Quinze légèrement en faveur des Scandinaves, les Nippones auront milles peines à s'en défaire, coûtant une double-supériorité numérique à la 10e minute, c'est grâce à leur défense à toute épreuve, à trois comme à quatre, qu'elles surviveront à cette situation spéciale. C'est cependant à égalité numérique (et en back-hand), que la Capitaine Nicole Hall offre le 1-0 à ses compatriotes, sans aide, à 14:06. Il y a eu très peu de déchets des deux côtés. La Suède a adressé 16 tirs, 9 étaient cadrés et les Japonaises ont eu 8 tirs dont 5 cadrés.



Après avoir survécu à une pénalité mineure, la Team Japan égalise grâce à Hina Shimomukai, aidée par Makoto Ito et Minami Kamada à 16:40. En infériorité numérique à deux reprises (23:08;24:28), les Jaunes ont su garder la tête hors de l'eau. Chez les deux nations, le jeu était propre, les lignes de passes coupées et ce sont principalement les individualités qui ont trouvé grâce aux yeux du dernier rempart Tindra Oknefjell. Le graal sera offert aux Japonaises par Rio Noro, à 33:27 et Makoto Ito, moins de 3 minutes plus tard. Durant le reste de la période, beaucoup d'occasions vont se créer et les Noirs et rouges confirment leur "dessus" pris depuis la 2ème période en validant leur ticket d'or, dans la cage vide par Hina Shimomukai, en tout fin de partie (43:23).



Gardienne Hockey Hebdo: Tindra Oknefjell

Rosters

