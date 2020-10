Hockey sur glace - : Lausanne vs Ambrì-Piotta 3 - 2 (0-0 2-1 1-1) Le 23/10/2020 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Ambrì-Piotta ] Lausanne vient à bout d'Ambrì Pour la 14e journée de 1ère division suisse, le Lausanne HC accueille le HC Ambrì-Piotta. En voici la galerie photos. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 24/10/2020 à 14:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4341 spectateurs Arbitres : Cédric Borga, Kristijan Nikolic et Georges Huguet, Steve Wermeille Buts :

Lausanne :

Ambrì-Piotta : Pénalités 7x2' contre Lausanne 3x2' contre Ambrì-Piotta



Yves Seira Denis Malgin (1 point) et Lausanne empochent trois bons points La dernière venue des Léventins en terres romandes, à Genève en l'occurrence, a été fructueuse (



Durant les 30 premières minutes, aucun goal ne sera validé. Denis Malgin (31:30;1-0), nouvel arrivé sur les bords du Léman, ouvre le score en prenant Benjamin Conz à contrepied. En 1 contre 0, Christoph Bertschy (35:35;2-0), intelligemment servi par Fabian Heldner, double la mise. L'honneur léventin sera sauf, grâce au one-timer Michaël Ngoy (38:03; 2-1), servi par Giacomo Dal Pian. Le Vaudois fête son 1'000e match au premier échelon de hockey suisse.



En contrôlant d'instinct un puck à 3 mètres du portier Conz, Christoph Bertschy (51:31;3-1) s'offre une deuxième réussite. En tout fin de partie (double supériorité numérique), Brian Flynn, Matt D'Agostini et Julius Nättinen (56:25;3-2) promènent les trois lausannois. Le jeune Finlandais AHLer s'offre un 4e but dans cette saison 2020-2021.



Défait à la Vaudoise aréna, le HCAP ira à Rapperswil-Jona ce dimanche pour la Coupe de Suisse et Lausanne recevra Bienne. Dans le cadre de cette compétition, Ambrì avait sorti les GCK Lions ( galerie photos ) et Lausanne est allé écarter Université Neuchâtel. Pour le compte de la National League, les Léventins recevront Zürich et Lausanne accueillera les Bianconeri de Lugano.







