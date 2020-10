Hockey sur glace - : Lausanne vs Bienne 5 - 2 (2-2 0-0 3-0) Le 25/10/2020 Vaudoise arna, Prilly [ Lausanne ] [ Bienne ] Lausanne passe en 1/4 Retour en images du 8e de finale de Coupe de Suisse, entre Lausanne et Bienne. Vaudoise arna, Prilly, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Yves Seira le 25/10/2020 19:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1000 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Miroslav Stolc et Patrick Stuber, Zach Steentra Buts :

Lausanne :

Bienne : Pnalits 5x2'+1x5'+1x20' contre Lausanne 7x2' contre Bienne



Yves Seira Joren van Pottelberghe (Bienne) a cd quatre reprises À la Vaudoise aréna, ce sont Christoph Berschy (00:33) et Charles Hudon (08.44) qui ont entamé le partie. Mike Künzle (09:38;11:47), unique buteur du EHC Biel-Bienne a remis les pendules à l'heure avant la fin du 1er tiers. On retrouve Charles Hudon (44:21) et Denis Malgin (54:53;57:36) pour confirmer l'avantage du LHC dans le T3. Le parcours en Swiss Ice Hockey Cup s'arrête donc pour le HC BIenne.



À la Vaudoise aréna, ce sont Christoph Berschy (00:33) et Charles Hudon (08.44) qui ont entamé le partie. Mike Künzle (09:38;11:47), unique buteur du EHC Biel-Bienne a remis les pendules à l'heure avant la fin du 1er tiers. On retrouve Charles Hudon (44:21) et Denis Malgin (54:53;57:36) pour confirmer l'avantage du LHC dans le T3. Le parcours en Swiss Ice Hockey Cup s'arrête donc pour le HC BIenne.

Pour le compte du championnat de NL, les deux équipes joueront mardi. Les pensionnaires de la Tissot Arena recevront les Lakers de Rapperswil-Jona. Les Vaudois, après avoir battu Ambrì-Piotta ( galerie photos ), joueront Lugano.







