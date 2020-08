Hockey sur glace - : Lausanne vs Fribourg 3 - 4 (2-1 0-0 1-2 0-1) Après tirs aux buts Le 25/08/2020 Patinoire communale, Yverdon-les-Bains [ Lausanne ] [ Fribourg ] Coupe des Bains 2020: Gottéron réussit son entrée C'est dans le cadre de la Coupe des Bains que Fribourg-Gottéron démarre sa série de matchs amicaux, face au Lausanne Hockey Club. Patinoire communale, Yverdon-les-Bains, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 26/08/2020 à 23:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



800 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Anssi Salonen et Marc-Henri Progin, Steve Dreyfus Buts :

Lausanne :

Fribourg : Pénalités 3x2' contre Lausanne 3x2' contre Fribourg







Le nouveau venu Yannick Herren (en provenance de Lausanne) est le premier à scorer pour les fribourgeois, en supériorité numérique à la 4e minute. En complément, les deux jeunes David Aebischer et Sandro Schmid ont complété le tableau des buteurs fribourgeois. Après 65 minutes, les deux équipes étant à égalité parfaite 0-0, ce sont Timothée Schaller et Yannick Herren qui ont offert la victoire aux Fribourgeois, aux tirs au but. Toujours pour la Coupe des Bains, Lausanne et Fribourg rencontreront les 28 et 29 août le HC Ajoie (



Le calendrier de National League n'est pas encore connu, à ce jour. Fribourg-Gottéron démarre sa série de matchs de préparation à la saison 20-21, face au LHC. De leur côté, les Lions sortent d'une série de deux matchs, ler dernier face au HC Bienne ( article et galerie ) à la Vaudoise aréna.Le nouveau venu Yannick Herren (en provenance de Lausanne) est le premier à scorer pour les fribourgeois, en supériorité numérique à la 4e minute. En complément, les deux jeunes David Aebischer et Sandro Schmid ont complété le tableau des buteurs fribourgeois. Après 65 minutes, les deux équipes étant à égalité parfaite 0-0, ce sont Timothée Schaller et Yannick Herren qui ont offert la victoire aux Fribourgeois, aux tirs au but. Toujours pour la Coupe des Bains, Lausanne et Fribourg rencontreront les 28 et 29 août le HC Ajoie ( programme complet des matchs amicaux ).Le calendrier de National League n'est pas encore connu, à ce jour.

Yves Seira Gardiens partants

Lausanne HC : Tobias Stephan

Fribourg-Gottéron : Reto Berra



Résumé des buts

1er tiers

03:26 LHC 0-1 HCFG par Yannick Herren (Julien Sprunger, Ryan Gunderson), en supériorité numérique

12:06 LHC 1-1 HCFG par Robin Leone (Cory Emmerton, Robin Grossmann), en égalité numérique

13:16 LHC 2-1 HCFG par Cody Almond (Cory Conacher, Josh Jooris), en égalité numérique



2e tiers

-



3e tiers

44:02 LHC 2-2 HCFG par David Aebischer (Gaëtan Jobin, Daniel Brodin)

45:11 LHC 3-2 HCFG par Ken Jäger (Mauro Jörg, Victor Oejdemark)

50:55 LHC 3-3 HCFG par Sandro Schmid (Killian Mottet, Julien Sprunger





Tirs au but

60:00 LHC 0-1 HCFG par Yannick Herren

60:00 LHC 1-1 HCFG par Cory Conacher

Tirs au but

60:00 LHC 0-1 HCFG par Yannick Herren

60:00 LHC 1-1 HCFG par Cory Conacher

60:00 LHC 3-4 HCFG par Timothée Schaller







