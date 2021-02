Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Genève 2 - 3 (2-1 0-0 0-1 0-1) Après prolongation Le 20/02/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Genève ] Genève reprend le Lac Le premier derby lémanique de l'année 2021 s'est joué à la Vaudoise aréna. Retour en photos. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 21/02/2021 à 21:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Yves Seira Eric Fehr s'est offert un point et 75% de faceoffs gagnés Avant de jouer leur troisième derby lémanique, le Lausanne HC est allé perdre en terres biennoiss (mardi,



Pour débuter les hostilités, Denis Malgin s'en va sur le banc des pénalités (1'). Cette situation de power-play permet à Linus Omark (0-1;01:25) d'inscrire l'ouverture du score, sur un lancer d'Henrik Tömmernes, dévié par Marco Miranda, rebondit sur le portier Tobias Stephan. L'égalisation vaudoise arrive à point nommé, grâce au Québécois Charles Hudon (1-1;10:49) d'un puissant tir du poignet au rond d'engagement droit. Gauthier Descloux est mis à rude épreuve et, malgré un premier arrêt de la jambière, Ronalds Kenins (2-1;18:37) trouve l'ouverture. Aucun but n'est accordé durant la période médiane, mais les Servettiens trouvent le poteau (35e). Stéphane Patry (24e), Vladimir Roth (26e) et Henrik Tommernes (39e) vont chauffer leurs bancs d'infamie.



Aurélien Marti se voit punir d'un 2'+2'' (45e) et Linus Omark (2-2;45:07) ne se fait à nouveau pas prier pour recoller, sur passe et travail du duo Tömmernes-Fehr. À deux reprises, la même triplette trouve deux fois le poteau coup sur coup (47e). 2 à 2, étant le score à la fin du temps réglementaire, une période de prolongation sera jouée à 3 contre 3. Le Trio Noah Rod (2-3;61:20) - Tanner Richard - Roger Karrer ferme les débats. Tous alignés dans le slot lausannois, Stephan ne sait plus où donner de la tête et est battu pour une dernière fois.



Les deux points apportés à Genève lui permet de remonter dans le classement de National League et de coller son opposant du soir à 59 points. Les deux formations sont à égalité du HC Davos et juste devant se trouve le HC Lugano (61 pts). Mardi 23 février, le championnat continue. Lausanne retournera à Bienne et Genève recevra le leader Zug (déjà qualifié pour les pré-play-offs).







