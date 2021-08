Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Genève 3 - 1 (0-0 2-1 1-0) Le 17/08/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Genève ] Le Lion et l'Aigle se mettent en jambes Le Lausanne HC reçoit le Genève-Servette HC dans le cadre de leurs préparations respectives. Les deux formations ont déjà joué trois matchs amicaux. Au compte final, le LHC est sorti vainqueur. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 18/08/2021 à 15:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1418 spectateurs Arbitres : Nicolas Fluri, Alex Dipiertro et Georges Huguet, Thomas Wolf Buts :

Lausanne :

Genève : Pénalités contre Lausanne 3x2' contre Genève







Sans but dans le T1, le Lausanne prend l'avantage en seconde partie de match (28e), par Joël Genazzi (1-0), avant de se faire remonter par Henrik Tömmernes après la mi-match (1-1). Guillaume Maillard, absent depuis janvier 2021, s'offre le game-winning goal (2-1) à la 37e. Le nouvel attaquant Tchèque du Lausanne HC, Jiri Sekac conclut (3-1) à la 53e.



Lausanne et Genève-Servette s'apprête à jouer la Coupe des Bains. Le premier jouera Fribourg-Gottéron et Rouen (19 et 22 août, à Yverdon-les-Bains) et le second affrontera Krefeld (25 août, à Meyrin) et Pardubice (28 août, aux Vernets).

Yves Seira Gardiens partants

Lausanne HC : Tobias Stephan

Genève-Servette HC : Gauthier Descloux



Résumé des buts

1er tiers

-



2e tiers

27:07 LHC 1-0 GSHC par Joël Genazzi (Christoph Bertschy, Mark Barberio), en supériorité numérique

35:38 LHC 1-1 GSHC par Henrik Tömmernes, en égalité numérique

36:32 LHC 2-1 GSHC par Guillaume Maillard (Ken Jäger), en égalité numérique

40:00 GSHC Changement de gardien, Julian Junca remplace Gauthier Descloux



3e tiers

52:34 LHC 3-1 GSHC par Jiri Sekac (Jason Fuchs), en supériorité numérique







