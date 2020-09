Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Grenoble 7 - 8 (2-3 2-1 3-4) Le 17/09/2020 Vaudoise arna, Prilly [ Lausanne ] [ Grenoble ] Grenoble surprend le Lion Pour son 4e et avant-dernier match amical, les Brleurs de Loups se rendent la Vaudoise arna pour une seconde partie face au Lausanne Hockey Club. Vaudoise arna, Prilly, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 18/09/2020 21:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



433 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et Christophe Pitton, Sandro Gurtner Buts :

Lausanne :

Grenoble : Pnalits 7x2' contre Lausanne 4x2' contre Grenoble







Les Brûleurs de Loups ont pu compter sur Peter Valier (06:31), Joël Champagne (11:39;28:21) et Maxime Legault (17:43) pour terminer les 40 premières minutes en égalité au score. Tout se jouera dans le T3 avec Alex Aleardi (47:29;54:39), Sébastien Bisaillon (51:47) et... Joël Champagne (54:49).



Après cette nouvelle confrontation en Helvétie, Grenoble affrontera à nouveau les Pionniers de Chamonix, samedi 19 septembre à 20h00 à Vaujany. Lausanne, de son côté, ira jouer (mardi 22 septembre) le HC Sierre, à la patinoire de Graben, avant d'affronter, vendredi 25 septembre, Fribourg-Gottéron à son domicile (



Le calendrier de National League débute le 1er octobre, le Lion lausannois commencera son championnat dans son arène de Prilly, face aux SCL Tigers à 19h45.



La Synerglace Ligue Magnus reprendra ses droits le 26 septembre, ce sont les Aigles de Nice qui recevront les Brûleurs de Loups de Grenoble, à 20h00.

Yves Seira Gardiens partants

Lausanne HC : Lucas Boltshauser

Brûleurs de Loups de Grenoble : Sébastien Raibon



Résumé des buts

1er tiers

03:30 LHC 1-0 BDL par Josh Jooris (Christoph Bertschy), en avantage numérique

06:31 LHC 1-1 BDL par Peter Valier (Damien Fleury), en avantage numérique

11:39 LHC 1-2 BDL par Joël Champagne, en désavantage numérique

14:58 LHC 2-2 BDL par Joël Genazzi (Guillaume Maillard, Cory Emmerton), en égalité numérique

17:42 LHC 2-3 BDL par Maxime Legault, en égalité numérique



2e tiers

24:57 LHC 3-3 BDL par Brian Gibbons (Christoph Bertschy), en égalité numérique

28:21 LHC 3-4 BDL par Joël Champagne (Maxime Legault), en égalité numérique

29:47 LHC 4-4 BDL par Guillaume Maillard (Cody Almond), en égalité numérique



3e tiers

47:29 LHC 4-5 BDL par Alex Aleardi, en supériorité numérique

49:50 LHC 5-5 BDL par Brian Gibbons (Christoph Bertschy), en égalité numérique

51:47 LHC 5-6 BDL par Sébastien Bisaillon, en égalité numérique

54:39 LHC 5-7 BDL par Alex Aleardi (Denny Kearny), en double-supériorité numérique

54:49 LHC 5-8 BDL par Joël Champagne (Alex Aleardi), en supériorité numérique

57:33 LHC 6-8 BDL par Tim Bozon (Cory Conacher, Mark Barberio), en supériorité numérique

57:50 LHC 7-8 BDL par Josh Jooris (Guillaume Maillard), en égalité numérique

