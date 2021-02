Hockey sur glace - : Lausanne vs Langnau 0 - 1 (0-1 0-0 0-0) Le 25/02/2021 Vaudoise arna, Prilly [ Lausanne ] [ Langnau ] Ivars revient et gagne Les SCL Tigers se dplacent Lausanne pour le compte de la 46e journe de National League. Retour en photos. Vaudoise arna, Prilly, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Yves Seira le 26/02/2021 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Ken Mollard, Alex di Pietro et Stany Gnemmi, Georges Huguet Buts :

Lausanne :

Langnau : Pnalits 3x2'+1x5'+1x20' contre Lausanne 6x2' contre Langnau



Yves Seira Ivars Punnenovs (36 arrts) est revenu depuis 2 matchs aprs plusieurs semaines d'absence pour blessure Après une série de défaites, le Lausanne HC a renoué avec la victoire en début de semaine à Bienne (



L'unique réussite de ce match l'a été des mains du Capitaine Pascal Berger (0-1;08:00), sur une passe parfaitement précise de Jules Sturny. Placé devant Tobias Stephan et à la guerre avec Robin Grossmann, le trentenaire de Burgdorf s'octroie son dixième but de l'exercice. Pour la note, les Emmentalois Loïc In-Albon (4e, 33e), Flavio Schmutz (11e), Alexei Dostoinov (13e), Julian Schmutz (18e), Sebastian Schilt (40e) et les Vaudois Emilijus Krakauskas (4e), Etienne Froidevaux (9e), Noah Schneeberger (27e), Joël Genazzi (5'+20';44e) ont été chauffer les bancs des pénalités.



Les hommes de Rikard Franzén s'offrent (enfin) trois points. Cela n'était plus arrivé depuis le...31 janvier, contre Zürich. À quelques points de Berne, les Tigers peuvent espérer un retour sur le devant de la scène et s'assurer une participation aux pré-play-offs. Les Lions, eux, atterrissent à la cinquième place (62 pts), entre Genève (63 pts) et Davos (62 pts). Les prochains rendez-vous sont fixés: samedi Rapperswil-Lausanne et dimanche Ambrì-Langnau.







