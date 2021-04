Hockey sur glace - : Lausanne vs Zürich 3 - 2 (1-1 1-1 0-0 1-0) Après prolongation Le 13/04/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Zürich ] Lausanne prend le lead Retour en photos sur l'acte I des 1/4 de finale de play-offs entre le Lausanne HC et les ZSC Lions, à la Vaudoise aréna. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 14/04/2021 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Miroslav Stolc et Matthias Kehrli, Daniel Duarte Buts :

Lausanne :

Zürich : Pénalités 4x2'+1x10' contre Lausanne 2x2' contre Zürich



Yves Seira Le jeune Denis Malgin s'est offert le bon but en OT Après une saison régulière pleine de rebondissements, le Lausanne HC s'apprête à jouer les ZSC Lions (



Justin Sigrist (08:48;0-1) est le premier joueur à percer la défense Lausanne HC et sur c'est un autogoal de Josh Jooris que l'ouverture du score est comptée. En fin de T1, et en supériorité numérique, Charles Hudon (18:22;1-1) "troue" Ludovic Waeber une première fois, d'un tir maîtrisé sur son rond d'engagement gauche. Passé la mi-match, Brian Gibbons trouve Ronalds Kenins (31:50;2-1) pour prendre l'avantage. Cet avance sera de courte durée (cinq minutes), puisque Raphael Prassl (36:55;2-2) se heurte aux jambières de Tobias Stephan, puis score l'égalisation. Finalement, c'est en overtime que le Top Scorer Denis Malgin (66:32;2-3) se joue de la défense zürichoise et cadre le portier des ZSC Lions.



