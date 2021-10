Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Zürich 2 - 3 (1-1 1-1 0-1) Le 01/10/2021 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Zürich ] Zürich, juste devant Galerie photos du premier duel entre Lions de la saison. Le Lausanne HC accueille les ZSC Lions. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 02/10/2021 à 13:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4980 spectateurs

Lausanne :

Zürich : Pénalités 3x2' contre Lausanne 2x2' contre Zürich



Yves Seira S. Andrighetto a adressé trois tirs cadrés, de même que Y. Weber et D. Malgin Le Lausanne HC ne commence pas sa saison 21-22 de manière optimale (8 pts en 7 matchs, 3 victoires en 5 matchs). C'est tout le contraire des Zürich Lions (17 pts en 8 matchs, 4 victoires en 5 matchs). Les premiers nommés sortent d'une victoire contre Berne (



À la 6e minute, Garett Roe se fait punir pour faire trébucher son adversaire et Lausanne en profite pour ouvrir le score. Jason Fuchs trouble le portier Lukas Flüeler et Damien Riat (05:55;1-0) score malgré lui, de l'épaule. Egalement en power-play, Chris Baltisberger (16:14;1-1) égalise en déviant le puck devant Tobias Stephan, servi par la précision de Maxim Noreau et l'aide de Denis Hollenstein. En fin de première période, Andrea Glauser trouve le poteau. Dans le tiers médian, le Z reprend le contrôle des affaires, par Dario Trutmann (34:25;1-2). Ce dernier, oublié par Jiri Sekac en défense et servi au milimètre par Chris Baltisberger, s'offre son premier but dans la saison. Les Vaudois répondent un peu moins de cinq minutes plus tard, grâce au service de Mark Barberio. Cory Emmerton (39:15;2-2) profite du rebond du dernier rempart zürichois et égalise. En milieu de troisième période, l'ex-lausannois Denis Malgin (49:05;2-3) sent son moment venir. Il clot les débats sur un surprenant tir dans le slot de Stephan, sur passe de Justin Azevedo.



Désormais, l'écart se creuse entre les deux lions. Zürich - grâce à ces trois points - est la meilleure équipe au compte du pt/match joué (2.222; 8 victoires dont 2 après les 60') et a toujours un match de moins que le leader du championnat. Lausanne, de son côté, reste cloué sous la barre, à la douzième place, devant Ajoie et derrière le SC Bern. Ce samedi, Lausanne se déplace chez le HC Lugano et Zürich reçoit le club de la capitale. Les deux équipes auront rendez-vous ensuite avec la Coupe d'Europe, le 5 et 6 octobre (Mladá Boleslav reçoit le Z, Lausanne reçoit Mannheim).







