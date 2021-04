Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lugano vs Rapperswil-Jona 2 - 3 (1-1 1-1 0-1 0-1) Après prolongation Le 17/04/2021 Cornèr Arena, Porza, MSL [ Lugano ] [ Rapperswil-Jona ] Les Lakers s’imposent au bout de la nuit Cornèr Arena, Porza, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 18/04/2021 à 11:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Rapperswil-Jona : Catarina de Freitas (archives) Match 3 hier soir à la Cornèr Arena entre Lugano et Rapperswil. Le HCL a lourdement chuté jeudi soir dans le canton de Saint-Gall (



Un premier tiers équilibré

La première occasion est pour les visiteurs. Derrière le but, Loosli effectue une passe à l’aveugle en arrière pour Moses tout juste devant l’enclave de Schlegel. Son tir instantané passe sous les bottes du portier tessinois mais sauve le puck de manière acrobatique. Cette première occasion intervient deux minutes après le début de la rencontre et un premier round d’observation. Boedker et Bertaggia testent Nyffeler dans la foulée mais coup sur coup, le buste et le gant gauche du portier canadien font bloc. Concentré, il poursuit sur sa lancée du précédent match où il a été élu meilleur joueur de sa formation. Arcobello est omniprésent en attaque, où sa vision du jeu permet d’avoir d’excellentes opportunités en faveur de ses coéquipiers. Lugano est très offensif dans les dix premières minutes.



Les consignes du coach Pelletier sont claires : faire sauter le verrou des Lakers. Rehak tente sa chance du revers mais Schlegel de sa botte, parvient à dévier la rondelle sur son poteau. Le match se rééquilibre au fil des minutes, Rapperswil se rapproche du but tessinois. Wick passe pour Vukovic au centre pour décaler à droite Loosli. Son tir n’est pas dangereux mais Schleger n’a pas bien fermé son angle et le puck passe dans un trou de souris (14:05;0-1). Trente seconde plus tard, Egli rejoindra la prison pour charge tardive (14’35). Lugano se remet immédiatement dans le sens de la marche. Fazzini tir de loin, trouve le haut du corps de Nyffeler. Présent au rebond, Morini glisse le palet au fond de la cage (16:03;1-1). Le HCL termine fort la période en tentant de loin à la bleue des tirs puissants de ses centraux mais Nyffeler est toujours sur les trajectoires. Bürgler finira la période en prison après avoir fait trébucher Moses (19’48). Les deux équipes regagnent les vestiaires dos-à-dos dans ce tiers agréable.



Lugano s’en sort bien

Les visiteurs ne profitent pas de la supériorité numérique en tout début de tiers la faute à une défense tessinoise parfaitement en place. Nyffeler est mis à contribution par Suri et Walker. Le premier dévie le puck proche de l’enclave du canadien et sur le rebond, Walker reprend de volée mais le gardien gèle la rondelle. Lugano impose un rythme étouffant. Sur la gauche, les locaux trouvent le Top Scorer Arcobello. Seul, il reprend en première intention mais tombe une nouvelle fois sur Nyffeler qui impressionne. Cinq arrêts importants dans les cinq premières minutes où Schlegel n’a pas été inquiété. Jeff Timlinson est inquiet sur son banc et tente de réveiller ses joueurs qui sont sous pression. La pénalité de Riva à 26’34 permet aux Lakers de respirer un petit peu et de pouvoir avoir des occasions de tirs.



L’effet inverse se produit, le HCL récupère le palet en zone neutre, un deux contre un se profil mais Sannitz rate l’occasion de prendre l’avantage. Contre tout attente, Lajunen perd ses appuis dans sa zone défensive alors qu’il s’apprêtait à distribuer le jeu. Wick profite de ce « cadeau » pour ajuster Schleger en première intention (30:51;1-2) Ce nouveau but encaissé contre le cours de jeu met en colère Pelletier. Abattu, Lajunen rejoint le banc tête basse. Celui-ci doit impérativement faire abstraction de sa glissade et repartir sur une bonne base. Les Bianconeri repartent de l’avant. Loeffel essaye de surprendre Nyffeler alors que Rapperswil est en infériorité (Clark à 35’50). Son tir surpuissant à la bleue est parfaitement gelé malgré la présence devant lui de Fazzini. Heed perd le palet en fin de supériorité, Lehmann s’échappe en un contre un face à Schlegel mais le portier du HCL effectue une parade très importante qui évite aux siens à une minute de la fin de rentrer aux vestiaires avec deux buts de retard. En zone neutre, Fazzini voit Lammer à la bleue et libre de tout marquage, la faute à Wick et Sataric qui n’ont pas été vigilants. Lammer se présente face au but et glisse le palet entre les jambes de Nyffeler (39:26;2-2) Rageant pour Raperswil-Jona mais Lugano mérite d’avoir scoré sur son 17ème tir de la période.



Surprise en prolongation

Un nouveau round d’observation est à noter dans les premières minutes. Les attaques sont timides, Schleger assure un premier gèle de la rondelle. Les contacts sont de plus en plus intenses contre la rambarde, la pression est présente des deux côtés. Il est évident que les organismes commencent à être fatigués et les équipes ne veulent aller en prolongation. Wellinger et Egli iront en prison ce qui offre un quatre contre quatre. Boedker s’échappe avec le palet côté droit mais Nyffeler intervient parfaitement du bras gauche où le palet se dirigeait vers la lucarne. Les pénalités s’enchaînent où les contacts ne sont pas maîtrisés. Jelovac ne terminera pas la rencontre dans le temps réglementaire avec une charge contre la bande très dangereuse sur Arcobello et prendra deux minutes plus dix minutes pour méconduite automatique (45’16).



Les attaquants des deux formations n’arrivent plus à atteindre les cages adverses où seul un tir a été effectué en dix minutes. Heed toujours à la bleue, tente de loin. Son tir est dévié par un défenseur mais revient sur Suri qui dévie à nouveau mais Nyffeler est une nouvelle fois décisif. Lugano a l’occasion de scorer en supériorité à 53’27 (Rowe pour accrocher). Cela ne donnera rien et l’issue de la rencontre se jouera en prolongation. Dans ladite prolongation, les occasions se font rare, les gardiens sont peu inquiétés. La fin de la première période se rapproche. Un engagement dans la zone offensive des Lakers se présente côté gauche. Ness gagne le face-off, Rehak remise pour Forrer qui prend vite sa décision de tirer à la sortie du cercle d’engagement. Schlegel pensait geler le puck mais non : celui-ci termine bien au fond des filets, il a été masqué par Riva ! (OT, 77:21;2-3).



Lugano doit se rendre à l'évidence : dominer n'est pas gagné ! Avec une fiche de statistiques à la faveur des Tessinois (48 tirs contre 29), Nyffeler a une nouvelle fois été élu homme du match côté Rapperswil-Jona. Les attaquants du HCL doivent travailler au mieux la finition pour s'assurer d'un succès. Tant qu'aux Lakers, c'est un « hold-up » qui a été fait à la Cornèr Arena. Profitant des largesses défensives locale, les coéquipiers de Clark ont su scorer au bon moment en profitant des faits de jeu en leur faveur. Un avantage psychologique a été pris avant le match 4 qui se déroulera à la St. Galler Kantonalbank Arena lundi soir. 