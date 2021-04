Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Lugano 4 - 1 (2-0 1-0 1-1) Le 15/04/2021 St. Galler Kantonalbank, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Lugano ] Rapperswil maîtrise Lugano St. Galler Kantonalbank, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 16/04/2021 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Anssi Salonen, Thomas Urban et Marc-Henri Progin, Zach Seenstra Buts :

Rapperswil-Jona :

Lugano : Pénalités 4x2'+2x10' contre Rapperswil-Jona 5x2'+1x10'+1x20' contre Lugano



Rapperswil surprend Lugano

Il ne fallait pas arriver en retard ! Rapperswil entame bien la rencontre avec un but de Clark. Derrière la cage gardée par Schlegel, Wick passe en retrait pour Schweri mais le palet file entre ses jambes. Clark suit bien, son tir est dévié par Bürgler et prend à contre-pied le portier tessinois (01:15;1-0). Wolf réagit dans la foulée d’un tir du revers mais Nyfeller gèle le puck sur la première tentative. La première pénalité intervient à 3’10 où Sataric a fait trébucher Suri. Les constructions du jeu se font par Heed, les Rouges défendent haut ce qui oblige Lugano à tirer de loin mais personne n’arrive à suivre sur les rebonds. Sur une interception, Lehmann parvient à s’échapper côté droit, va défier Schlegel mais celui-ci s’interpose avec brio avec l’aide du patin droit. Rapperswil est bien entré dans la rencontre, à contrario de son adversaire. A la moitié du tiers, les locaux sont en supériorité mais la passe de Clark pour Egli est interceptée par Morini qui lance Bertaggia. Il se présente face à Nyffeler qui remporte son duel (10’).



Lehmann va porter le score à 2-0 d’un but individuel ! En effet, après une récupération du palet en zone défensive suite à un engagement, celui-ci passe entre Wellinger et Nodari. Son patinage fluide et sa technique permet de se présenter de nouveau face à Schlegel et va l’ajuster en lucarne (11:46;2-0). Douche froide pour les hommes de Pelletier, qui fait grise mine sur le banc. Le premier acte est très tendu où Clark et Walker se voient sanctionner d’une pénalité chacun pour dureté excessive. Un quatre contre quatre se profil mais aucune des formations n’est dangereuse. Rapperswil rejoint les vestiaires avec une avance de deux buts.



L’attaque locale efficace

Rapperswill se met en difficulté d’entrée de tiers où une nouvelle fois, Clark rejoint la prison pour charge contre la tête sur Chiesa (21’26) qui aurait pu être évité. Il sera sanctionné d’une pénalité automatique de dix minutes pour méconduite. Lugano ne profite pas de l’indiscipline adverse. Les cinq premières minutes sont indécises, le jeu a du mal à se mettre en place. Après cette période de flottement, Rapperswil va une nouvelle fois surprendre les Tessinois ! Côté droit, Rowe fait le tour de la cage et effectue une passe en retrait qui passe entre les jambes de Lajunen. Egli contrôle et bat Schlegel, qui est masqué par Riva (28:29;3-0). Le but sera accordé après une vérification vidéo. Heed s’essaie trois fois de loin mais Nyfeller fait barrage. Le nombre de tirs est faible dans ce tiers côté Rapperswil (4-11) mais le but d’Egli a fait du mal aux Tessinois. Rapperswil s’est mis à l’abris avant la dernière période.



Lugano frustré

Contrairement au tiers précédent, c’est Rapperswil qui fait le jeu. Après deux minutes, Clark shoot côté droit proche du cercle d’engagement mais Schleger conserve la rondelle du gant gauche. Lugano est obligé de se découvrir et de laisser des espaces. La défense locale est bien organisée, ne laisse aucun espace à Bürgler pour aller scorer. La stratégie de Jeff Tomlinson porte ses fruits. Visages marqués, les joueurs de Lugano comprennent vite qu’avec l’horloge qui tourne, une remontée sera très compliquée à faire. Lugano attaque, Arcobello est bien placé à gauche, tout proche du but de Nyffeler. Il cherche à trouver le Top Scorer Bürgler mais le portier local effleure légèrement de son gant la passe qui allait vers l’homme en forme du HCL. Dépité, il félicitera son adversaire, fair-play.



Rapperswil va définitivement sceller le sort de la rencontre par un nouveau but. Wick joue en retrait pour Egli. Celui-ci va s’extirper tout à gauche. Pas attaqué, il voit Clark au second poteau et distille une passe latérale qui passe entre tous les défenseurs tessinois. But vide, le Canadien score pour la seconde fois de la soirée (28:59;4-0). Dans la foulée, Moses pensait marquer un nouveau but mais les officiels, après une nouvelle vérification vidéo, ont estimé qu’il avait chargé le gardien adverse. Lugano réduira la marque en toute fin de match. Arcobello récupère un palet de Bertaggia qui luttait avec Maier. Seul, son lancer du droit trouve la lucarne de Nyfeller qui ne peut effectuer un blanchissage (54:31 ;4-1). Arcobello prendra une pénalité de 20 minutes pour méconduite (60’).



Rapperswil fait tomber Lugano ! Dans un match relativement tendu où beaucoup de pénalités ont été sifflées, l'attaque locale a été réaliste où seulement 17 tirs ont été tentés contre 39. Mais cela n'a pas empêché aux hommes de Tomlinson d'inscrire quatre buts. Lugano est passé à côté de son match, surtout dans l'aspect défensif. Rapperswil peut remercier Nyffeler auteur de 39 arrêts et élu MVP côté local. Le match 3 se jouera samedi à la Cornèr Arena.







