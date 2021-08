Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lugano vs Skellefteå 5 - 1 (1-1 2-0 2-0) Le 27/08/2021 Cornèr Arena, Porza, MSL [ Lugano ] [ Skellefteå ] Lugano démarre bien sa campagne européenne Premier match officiel de la saison hier soir à la Cornèr Arena. Trois jours après une dernière rencontre amicale face à Davos (défaite 4-2, la troisième défaite en cinq rencontres de pré-saison), le Hockey Club Lugano entamait sur sa glace, la campagne de CHL dans le groupe E contre l’AIK Skellefteå (Suède). Accompagnés de Tappara Tampere (Finlande) et des Eisbären Berlin (Allemagne) ce groupe est relativement ouvert pour s’offrir une qualification pour le tour principal de tournoi. Dans une belle ambiance où 2400 tifosis étaient présents, Lugano s’est fait peur avant d’élever son niveau pour s’imposer 5-1. Cornèr Arena, Porza, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 28/08/2021 à 18:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Suite a un round d’observation des deux côtés, ce sont les visiteurs qui vont refroidir les tessinois en début de match. Sur le côté gauche, Adam Mascherin n’est pas attaqué par Samuel Guerra. L’ancien joueur des Texas Stars (AHL), qui a une belle fiche de stats à son actif (18 buts, 16 aides) lors de la saison passée, a bien fixé son vis-à-vis avant de distribuer une belle passe du côté opposé pour Oscar Müller qui en une touche, trouve Jonathan Jonsson qui conclut à bout portant (6:47, 0-1). Une très belle action collective suédoise qui n’arrange pas le nouvel entraîneur de Lugano Chris McSorley. La réaction de l’équipe locale ne va pas se faire attendre et ce sont les hommes forts de l’équipe qui vont égaliser. Dans le coin gauche, Luca Fazzini se défait du pressing adverse. Il remet au centre pour Mirco Muller qui allume Strauss Mann. Gêné par Daniel Carr, le jeune portier américain se plaint aux officiels pour ne pas avoir pu intervenir dans sa zone. Après une visionnage vidéo, il s’avérait que Carr a été poussé par Filip Roos de manière volontaire et que le but était bel et bien accordé (8:37, 1-1).



Un deuxième acte maîtrisé

D’entrée, les Bianconeris vont assommer leur adversaire du jour. Une nouvelle fois, Daniel Carr et Mark Arcobello vont récupérer le puck. Luca Fazzini file vers la gauche alors que les changements côté suédois se font tard. Un deux contre un se profile. Fazzini profite de l’appel astucieux d’Arcobello qui cloue sur place Filip Ross, ce qui permet à Fazzini de conclure en pleine lucarne sans laisser de chance à Strauss Mann (24:04, 2-1). Au milieu de la période, les suédois vont une payer les erreurs de transitions. Une première fois où le jeune Riccardo Werder s’est offert un face à face avec le gardien adversaire après une perte de palet incompréhensible en zone neutre. Strauss Mann s’est parfaitement opposé au tir du jeune tessinois qui disputait ses premières minutes en professionnel. Calvin Thurkauf, sous contrat avec les Blues Jackets de Colombus (arrivant en prêt de Zug) s’est offert un but en individuel. Profitant d’une rondelle qui a traversée la patinoire contre la rambarde, il bat à cette occasion, le portier adversaire malgré sa déviation mais n’est pas décisif (30:20, 3-1).



Lugano se fait plaisir

L’AIK Skellefteå n’est pas parvenu à revenir au score en cours de période. À nouveau, un palet a été perdu au profit d’Arcobello. Le capitaine emblématique de cette équipe offre une passe latérale de toute beauté pour Daniel Carr qui s’était bien démarqué sur la gauche. En véritable sniper, sa précision face au but permet à Lugano de prendre le large après que le palet ai fini en lucarne droite (52:14, 4-1). Lugano finira le match avec un cinquième but dans ce premier match européen de la saison. Yves Stoffel intercepte un palet perdu par un défenseur qui souhaitait contrôler le puck de la main. Vif et lucide, un nouveau deux contre un se dégage. Il fixe au dernier moment Jonathan Jonsson pour servir dans un fauteuil Julian Walker qui assure le succès des locaux (54:17, 5-1).



