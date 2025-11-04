 
Hockey sur glace - : Nice vs Gap
3-5
 
Le 07/09/2025
Patinoire Jean Bouin de Nice
Nice ] Gap  ]
Amical - Nice s'incline face à Gap
 
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue Aigles de Nice s'incliner à domicile face aux Rapaces de Gap.
 
Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Photographe © Patrick Giaume - Video © Magnus.tv le 10/09/2025 à 07:00
FICHE TECHNIQUE

Buts :
Nice :
Gap :


   





VIDEO réalisée par
 
 
 

  
            
 
      
 

 
 
 
