Hockey sur glace - : Nice vs Gap
3
-
5
Le 07/09/2025
Patinoire Jean Bouin de Nice
[
Nice
]
[
Gap
]
Amical - Nice s'incline face à Gap
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue Aigles de Nice s'incliner à domicile face aux Rapaces de Gap.
Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo
Photographe © Patrick Giaume - Video © Magnus.tv le 10/09/2025 à 07:00
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Nice :
Gap :
32 PHOTOS
Photographe : © Patrick Giaume
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Patrick Giaume
Photographe : © Patrick Giaume
Photographe : © Patrick Giaume
Photographe : © Patrick Giaume
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
