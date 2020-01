Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Ambrì-Piotta 3 - 2 (2-0 0-0 0-2 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 30/01/2020 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Ambrì-Piotta ] Daniel Kristo fait le boulot Retrouvez le résumé photographique la dernière confrontation 2019-2020 entre deux formations de bas de classement et adversaires directs: Rapperswil-Jona et Ambrì-Piotta. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 31/01/2020 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3722 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Kristian Vikman et Dario Fuchs, Thomas Wolf Buts :

Rapperswil-Jona :

Ambrì-Piotta : Pénalités 6x2' contre Rapperswil-Jona 3x2' contre Ambrì-Piotta



Catarina de Freitas Après avoir récolté un point à Lausanne mardi (



Daniel Kristo (06:59) et Juraj Simek (15:22) donneront l'avantage aux locaux. Les Lakers ont mis Daniel Manzato à contribution à cinq reprises et le portier fribourgeois du HCAP laissera sa place à "Benji" Conz. Durtant le T2, Ambrì reprend des couleurs (16 tirs cadrés, contre 8), mais le score de 2-0 ne bougera pas. Dominic Zwerger fera la pluie et le beau temps en fin de match. Après une punition de 2 minutes à la 56e, l'Autrichien a inscrit le 2-1 en power-play à 58:01, puis l'égalisation à 59:17.



Malheureusement pour les Léventins, aucune réussite ne viendra conclure les débats durant la double-supériorité numérique à 51 secondes du terme de la prolongation. Matt d'Agostini sera également le seul tessinois à marquer durant la séance de tirs au but. Andrew Rowe et Daniel Kristo valideront la victoire des Saint-Gallois.



Toujours lanterne rouge, "Rappi" s'offre deux points. Attention, aucune des deux équipes n'est actuellement condamnée au tour de relégation, mais le temps presse. Ce vendredi soir, Rapperswil se rend à Zug et Ambrì recevra le SC Bern à la Valascia. Après avoir récolté un point à Lausanne mardi ( galerie photos ), les Rapperswil-Jona Lakers reçoivent le HC Ambrì-Piotta. De leur côté, les Léventins, sont allé vaincre les Tigers de Langnau, samedi passé.(06:59) et(15:22) donneront l'avantage aux locaux. Les Lakers ont mis Daniel Manzato à contribution à cinq reprises et le portier fribourgeois du HCAP laissera sa place à "Benji" Conz. Durtant le T2, Ambrì reprend des couleurs (16 tirs cadrés, contre 8), mais le score de 2-0 ne bougera pas.fera la pluie et le beau temps en fin de match. Après une punition de 2 minutes à la 56e, l'Autrichien a inscrit le 2-1 en power-play à 58:01, puis l'égalisation à 59:17.Malheureusement pour les Léventins, aucune réussite ne viendra conclure les débats durant la double-supériorité numérique à 51 secondes du terme de la prolongation.sera également le seul tessinois à marquer durant la séance de tirs au but.etvalideront la victoire des Saint-Gallois.Toujours lanterne rouge, "Rappi" s'offre deux points. Attention, aucune des deux équipes n'est actuellement condamnée au tour de relégation, mais le temps presse. Ce vendredi soir, Rapperswil se rend à Zug et Ambrì recevra le SC Bern à la Valascia. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo