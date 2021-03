Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Ambrì-Piotta 3 - 1 (1-1 0-0 2-0) Le 13/03/2021 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Ambrì-Piotta ] Rapperswil à flot Les SC Rapperswil-Jona Lakers accueillent le HC Ambrì-Piotta pour la troisième et dernière fois de la saison 2020-2021. Retour en photos sur la cinquième confrontation entre les deux équipes. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 14/03/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Daniel Piechaczek et Dominik Altmann, Thomas Wolf Buts :

Rapperswil-Jona :

Ambrì-Piotta : Pénalités 3x2' contre Rapperswil-Jona 3x2' contre Ambrì-Piotta



Catarina de Freitas A. Rower et N. Eggenberger se sont offert un total de cinq points



Ce sont les Lakers qui la démarrent en trombe, en ouvrant le score sur un poteau rentrant de Marco Lehmann (07:12;1-0) à quatre contre cinq, avant même la huitième minute. Son coéquipier Andrew Rowe remonte depuis sa zone défensive pour servir à 2 contre 1 l'Emmentalois du SC Rapperswil-Jona. Elia Mazzolini (08:32;1-1) égalise quelques secondes plus tard, grâce à un rebond accordé par Noël Bader. Le but n'est pas accordé dans un premier temps, mais est finalement validé. Les Léventins auraient pu mener au score avant la fin du T1, mais les officiels invalident le goal. La faute à une passe avec la main de Jiri Novotny, entre les jambes du portier Saint-Gallois.



La seconde période est vierge de tout but, malgré les occasions en fin de tiers de Joël Neuenschwander (35e) et du duo Zwerger-Novotny (37e) et les pénalités sifflées de part et d'autres: Cédric Hächler (22e), Johnny Kneubuehler (28e), Jeremy Wick (35e) et Marco Lehmann (36e). Rapperswil-Jona s'offre le game-winning goal en tout début de 3e tiers, grâce à l'ex-Davosien Nando Eggenberger (40:47;2-1). En back-hand et lancé à pleine vitesse, il trouve la lucarne droite de Benjamin Conz. Cerise sur le gateau, le même Nando Eggenberger (58:37;3-1) inscrit le dernier but du match dans une cage laissé vide par une sortie du gardien jurassien du HCAP, sur Marco Lehmann.



Cette sixième défaite de rang pousse le HCAP sous la seconde barre. Les Tessinois (44 pts) devront donc passer devant le SC Bern pour une place en pré-play-offs. Rapperswil (50 pts) s'assure une place dans les dix premiers, pour le moment. Le HC Ambrì-Piotta a encore sept matchs à jouer avant la fin du championnat, les Lakers en ont six. Ambrì ira jouer vendredi prochain à Zug et le SCRJ a une dizaine de jours de repos forcé (faute au nombre de matchs joués). Il jouera le HC Davos le vendredi 26 mars. Privé de sept victoires à trois points en dix matchs, notamment face au Lausanne HC ( galerie photos ) le club saint-gallois est revenu aux affaires. Leur victoire 5-4 face aux ZSC Lions mardi passé, est arrivée à point nommé. Cependant, c'est le HC Davos qui a eu raison (après tirs aux buts) des Lakers, ce vendredi. Du côté Tessinois, la tristesse est immense chez les partisans du HCAP. Le dernier derby tessinois à la Valascia s'est soldé par une défaite. Il s'agit du même résultat que lors des trois parties précédentes (un point récolté en cinq matchs). Au moment de débuter cette partie, les deux adversaires sont directs: Rapperswil-Jona (45 matchs, 9e, 47 pts) est juste devant Ambrì (44 matchs,10e, 44 pts).Ce sont les Lakers qui la démarrent en trombe, en ouvrant le score sur un poteau rentrant de(07:12;1-0) à quatre contre cinq, avant même la huitième minute. Son coéquipier Andrew Rowe remonte depuis sa zone défensive pour servir à 2 contre 1 l'Emmentalois du SC Rapperswil-Jona.(08:32;1-1) égalise quelques secondes plus tard, grâce à un rebond accordé par Noël Bader. Le but n'est pas accordé dans un premier temps, mais est finalement validé. Les Léventins auraient pu mener au score avant la fin du T1, mais les officiels invalident le goal. La faute à une passe avec la main de Jiri Novotny, entre les jambes du portier Saint-Gallois.La seconde période est vierge de tout but, malgré les occasions en fin de tiers de Joël Neuenschwander (35e) et du duo Zwerger-Novotny (37e) et les pénalités sifflées de part et d'autres: Cédric Hächler (22e), Johnny Kneubuehler (28e), Jeremy Wick (35e) et Marco Lehmann (36e). Rapperswil-Jona s'offre le game-winning goal en tout début de 3e tiers, grâce à l'ex-Davosien(40:47;2-1). En back-hand et lancé à pleine vitesse, il trouve la lucarne droite de Benjamin Conz. Cerise sur le gateau, le même(58:37;3-1) inscrit le dernier but du match dans une cage laissé vide par une sortie du gardien jurassien du HCAP, sur Marco Lehmann.Cette sixième défaite de rang pousse le HCAP sous la seconde barre. Les Tessinois (44 pts) devront donc passer devant le SC Bern pour une place en pré-play-offs. Rapperswil (50 pts) s'assure une place dans les dix premiers, pour le moment. Le HC Ambrì-Piotta a encore sept matchs à jouer avant la fin du championnat, les Lakers en ont six. Ambrì ira jouer vendredi prochain à Zug et le SCRJ a une dizaine de jours de repos forcé (faute au nombre de matchs joués). Il jouera le HC Davos le vendredi 26 mars.







