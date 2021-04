Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Bienne 3 - 1 (0-1 1-0 2-0) Le 09/04/2021 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Bienne ] Bienne coule dans le Lac Voici la galerie photo de l'acte II des pr-play-offs, o les Rapperswil-Jona Lakers ont accueilli le HC Bienne. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 10/04/2021 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Daniel Piechaczek et Eric Cattaneo, Stany Gnemmi Buts :

Rapperswil-Jona :

Bienne : Pnalits 5x2' contre Rapperswil-Jona 5x2'+1x10' contre Bienne



Catarina de Freitas M. Nyffeler a eu une soire de travail classique (35 tirs reus, 34 arrts), F. Hofer a adress 5 tirs au portier Saint-Gallois Lors de l'acte 1 à la Tissot Arena (Fabio Hofer avait ouvert la marque (06:41) et s'est fait rattraper par Dominik Egli pour l'égalisation (15:17) et le game-winning goal en overtime (76:31).



Comme lors de la première confrontation, ce sont les Biennois qui ouvrent la marque. D'un one-timer, Damien Brunner (01:37;0-1) prive Melvin Nyffeler d'un blanchissage. L'égalisation arrive, en milieu de seconde période, en double-supériorité numérique qui plus est. Andrew Rowe (26:04;1-1), positionné devant la portion libre de la cage de Joren van Pottelberghe, dévie une puissant passe de Roman Cervenka. En entame de T3, Michael Loosli (42:17;2.1) profite d'une désorganisation de la défense biennoise pour scorer la deuxième saint-galloise. Finalement, en toute fin de match, la cage vide biennoise accueille le troisième de Kevin Clark (59:13;3-1).



Le parcours 2020-2021 du HC Bienne est terminé et c'est ainsi que Rapperswil-Jona se qualifie pour les play-offs. C'est une première depuis 2008. Les Saint-Gallois iront jouer le HC Lugano, dès le mardi 13 avril. En ce qui concerne les play-offs, votre rédaction a déjà pu vous présenter les séries Lors de l'acte 1 à la Tissot Arena ( affiche des pré-play-offs ), les Rapperswil-Jona Lakers ont ramené une victoire. De fait, si la troupe de Jeff Tomlinson gagne à la maison, une place en séries est garantie face au HC Lugano. Sur cette première confrontation,avait ouvert la marque (06:41) et s'est fait rattraper parpour l'égalisation (15:17) et le game-winning goal en overtime (76:31).Comme lors de la première confrontation, ce sont les Biennois qui ouvrent la marque. D'un one-timer,(01:37;0-1) prive Melvin Nyffeler d'un blanchissage. L'égalisation arrive, en milieu de seconde période, en double-supériorité numérique qui plus est.(26:04;1-1), positionné devant la portion libre de la cage de Joren van Pottelberghe, dévie une puissant passe de Roman Cervenka. En entame de T3,(42:17;2.1) profite d'une désorganisation de la défense biennoise pour scorer la deuxième saint-galloise. Finalement, en toute fin de match, la cage vide biennoise accueille le troisième de(59:13;3-1).Le parcours 2020-2021 du HC Bienne est terminé et c'est ainsi que Rapperswil-Jona se qualifie pour les play-offs. C'est une première depuis 2008. Les Saint-Gallois iront jouer le HC Lugano, dès le mardi 13 avril. En ce qui concerne les play-offs, votre rédaction a déjà pu vous présenter les séries Fribourg - Genève et Lausanne - Zürich © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo