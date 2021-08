Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Langnau 4 - 2 (0-0 3-0 1-2) Le 11/08/2021 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Langnau ] Les Tigres guettent, mais coulent Les SCRJ Lakers ont bien dbut leur campagne 2021-2022, face aux SCL Tigers emmentalois. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 12/08/2021 10:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



756 spectateurs Arbitres : Stefan Hrlimann, Miroslav Stolc et Nathy Burgy, Matthias Kehrli Buts :

Rapperswil-Jona :

Langnau : Pnalits 3x2' contre Rapperswil-Jona 3x2' contre Langnau







Les deux formations se sont observé durant 20 minutes, avant que Dominic Lammer (2x) et Marco Lehmann n'ouvrent la marque. Malgré le 3-1 de l'Emmentalois, Jules Sturny à la 55e, Alain Bircher a fermé les débats sur la même minute. Patrick Petrini a tenu à prendre la parole à la 58e, mais sans effet supplémentaire. C'est donc avec un abvantage de deux buts que les Lakers commencent leur saison.



La troupe de Stefan Hedlund recevra le HC Ambrì-Piotta le vendredi 13 août, avant de jouer la Lehner Cup à Sursee. Les Tigers emmentalois rentrent à l'Ilfis et continueront leur préparation face au HC Davos (samedi 14 août), puis joueront la Berner Cup de Langenthal.Les équipes de National League pourraient se retrouver à la Bodensee Cup de Kreuzlingen.

Catarina de Freitas Gardiens partants

SCRJ Lakers : Noël Bader

SCL Tigers : Ivars Punnenovs



Résumé des buts

1er tiers

-



2e tiers

20:26 SCRJ 1-0 SCLT par Dominic Lammer (Sandro Zangger), en égalité numérique

22:33 SCRJ 2-0 SCLT par Marco Lehmann (Roman Cervenka), en égalité numérique

26:28 SCRJ 3-0 SCLT par Dominic Lammer (Nico Dünner, Alain Bircher), en égalité numérique



3e tiers

54:42 SCRJ 3-1 SCLT par Jules Sturny (Tim Grossniklaus, Patrick Petrini), en avantage numérique

54:53 SCRJ 4-1 SCLT par Alain Bircher (Yannick-Lennart Albrecht, Sandro Zangger), en égalité numérique

