Hockey sur glace - : République Tchèque (CZE) vs Suisse (SUI) 0 - 1 (0-0 0-0 0-0 0-1) Après tirs aux buts Le 17/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ République Tchèque (CZE) ] [ Suisse (SUI) ] La Suisse démarre parfaitement Retrouvez en photos le premier match de l'Helvétie, face à la République tchèque, aux Jeux olympiques de la jeunesse. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 18/01/2020 à 00:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Melissa Doyle, Elizabeta Kolchina et Anastasiia Kurashova, Hanna Persson Buts :

Czech Republic :

Switzerland : Pénalités 5x1:30 contre Czech Republic 4x1:30 contre Switzerland



Yves Seira L'Helvétie débute son JOJ de la plus belle des manières, en ne laissant aucune possibilité à la République tchèque. C'est au premier tir au but que tout s'est décidé, après le temps réglementaire. Jade Surdez ayant donné l'avantage à ses coéquipières dès le premier tir au but, Alina Müller en a rajouté suffisamment pour acquérir les deux points.



Rosters



Le prochain match des Suissesses sera contre le Japon dimanche à 11h, alors que les Tchèques joueront les Nippones samedi à 17h.







