Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - : Rouen vs Patriotes Université Québec Trois-Rivières
4
-
3
(0-1 3-2 1-0)
Le 23/08/2025
Rouen - L'Île Lacroix
[
Rouen
]
[
Patriotes Université Québec Trois-Rivières
]
Rouen s'impose face à Trois Rivières
Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de rencontre préparatoire qui a vue les Dragons de Rouen s'imposer à domicile face aux Patriotes de l'UQTR
Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo
Photographe © Marine Romain - video Magnus.tv le 24/08/2025 à 18:15
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Rouen :
Trois-Rivières :
88 PHOTOS
Photographe : © Marine Romain
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Marine Romain
Photographe : © Marine Romain
Photographe : © Marine Romain
Photographe : © Marine Romain
Vidéo MAGNUS.TV
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception