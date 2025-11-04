Hockey sur glace - : Rouen vs Patriotes Université Québec Trois-Rivières

Rouen s'impose face à Trois Rivières

Retour PHOTOS et RESUME VIDEO de rencontre préparatoire qui a vue les Dragons de Rouen s'imposer à domicile face aux Patriotes de l'UQTR

Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Photographe © Marine Romain - video Magnus.tv le 24/08/2025 à 18:15

FICHE TECHNIQUE



Buts :

Rouen :

Trois-Rivières :





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.

Réactions sur l'article