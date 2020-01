Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Russie (RUS) vs Danemark (DEN) 9 - 0 (3-0 3-0 3-0) Le 20/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Russie (RUS) ] [ Danemark (DEN) ] La Sbornaja rejoint les demis L’honneur danois peut être sauvé dans cette partie, la Russie étant déjà en demi-finale. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 20/01/2020 à 16:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Filip Eriksson, David Good et Sebastian Bedynek, Juraj Konc Buts :

Russia :

Denmark : Pénalités 1x1:30 contre Russia 5x1:30+1x10' contre Denmark Yves Seira (archives) Les Aigles russes ont survolé le Danemark Deux essais russes auront été largement suffisants pour « trouer » une première fois Magnus Mortensen. C’est bien Capitaine Ivan Miroshnichenko qui offre l’ouverture du score, après 25 secondes. En moins de 2 minutes, ce sont 5 tirs qu’Oliver Villadsen et consorts devront bloquer. L’efficacité russe est redoutable et le 2-0 ne tarde pas à arriver, des mains de Matvei Michkov (03:18). Sur les 5 premières minutes, les Danois sont soumis à une très grosse pression, mais parviennent à limiter la casse en attirant les Russes dans des angles difficiles et en s’interposant. L’agilité de la Sbornaja lui offrira un avantage numérique (7e), mais par deux fois, les hommes de Tomas Madsen parviendront à sortir de leur torpeur. Dès qu’il en a l’occasion Mortensen se couche sur le puck (10e), mais c’est au 13e tir cadré qu’il abdique, masqué. Ivan Miroshnichenko confirme l’avantage des Rouges à 12:36.



Lors de la première double-supériorité (17e), Matvei Michkov, Ilya Rogovski et Artyom Duda trouveront l’ouverture, couchant Mortensen. C’est donc 4-0 à 17m30s… puis 5-0 par Ilya Kvochko (20:29) et 6-0 (25:29) par Matvei Michkov. Dans cette période médiane, la formation danoise ne se laisse pas faire… charge, tente par tous les moyens de sortir de sa zone de défense, mais se prend un poteau (27e) et seuls Albert Schioldan (28e) et Liam Kruse (30e) arrivent à porter le puck hors d’atteinte de la Red Machine. La seule pénalité contre les joueurs de Filatov intervient à 13 secondes du terme du T2 et Ivan Murashov est mis à contribution à une seule reprise.



Après une offensive danoise, conclue par Ansen King (32e), son homologue défenseur Andrei Malyavin rappelle à Mortensen sa puissance de tir (34e). Ce sera à nouveau Andrei Michkov qui septuplera l’avance des hommes de l’Est (35:19) et Ivan Miroshnichenko le suivra à 39:30. Les Russes ne lâchent pas l'affaire, malgré leurs 8 buts d'avance. Mortensen non plus, ne les laisse pas, mais rien ne sauvera l'honneur de la nation danoise, durant cette partie. Kirill Dolzhenkov met fin au discussions en scorant le 9-0 (à 44:01, en power-play).



Gardien Hockey Hebdo : Magnus Mortensen

Rosters

La Russie a tiré plus de 60 fois durant ce match, la défense danoise a rapidement été épuisée et les forces de toute l'équipe dilapidées. La Russie accède définitivement en 1/2 finale et le Danemark termine son parcours olympique. Deux essais russes auront été largement suffisants pour « trouer » une première fois Magnus Mortensen. C’est bienqui offre l’ouverture du score, après 25 secondes. En moins de 2 minutes, ce sont 5 tirs qu’Oliver Villadsen et consorts devront bloquer. L’efficacité russe est redoutable et le 2-0 ne tarde pas à arriver, des mains de(03:18)Sur les 5 premières minutes, les Danois sont soumis à une très grosse pression, mais parviennent à limiter la casse en attirant les Russes dans des angles difficiles et en s’interposant. L’agilité de la Sbornaja lui offrira un avantage numérique (7), mais par deux fois, les hommes de Tomas Madsen parviendront à sortir de leur torpeur. Dès qu’il en a l’occasion Mortensen se couche sur le puck (10), mais c’est au 13tir cadré qu’il abdique, masqué.confirme l’avantage des Rouges à 12:36.Lors de la première double-supériorité (17),, Ilya Rogovski et Artyom Duda trouveront l’ouverture, couchant Mortensen. C’est donc 4-0 à 17m30s… puis 5-0 par Ilya Kvochko (20:29) et 6-0 (25:29) par. Dans cette période médiane, la formation danoise ne se laisse pas faire… charge, tente par tous les moyens de sortir de sa zone de défense, mais se prend un poteau (27) et seuls Albert Schioldan (28) et Liam Kruse (30) arrivent à porter le puck hors d’atteinte de la Red Machine. La seule pénalité contre les joueurs de Filatov intervient à 13 secondes du terme du T2 et Ivan Murashov est mis à contribution à une seule reprise.Après une offensive danoise, conclue par Ansen King (32), son homologue défenseur Andrei Malyavin rappelle à Mortensen sa puissance de tir (34). Ce sera à nouveauqui septuplera l’avance des hommes de l’Est (35:19) etle suivra à 39:30. Les Russes ne lâchent pas l'affaire, malgré leurs 8 buts d'avance. Mortensen non plus, ne les laisse pas, mais rien ne sauvera l'honneur de la nation danoise, durant cette partie.met fin au discussions en scorant le 9-0 (à 44:01, en power-play).La Russie a tiré plus de 60 fois durant ce match, la défense danoise a rapidement été épuisée et les forces de toute l'équipe dilapidées. La Russie accède définitivement en 1/2 finale et le Danemark termine son parcours olympique. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo