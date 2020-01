Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Russie (RUS) vs Etats Unis d'Amérique (USA) 4 - 0 (2-0 1-0 1-0) Le 22/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Russie (RUS) ] [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] Russie d'or ! Les deux seront médaillées, mais une seule nation aura l’or. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 22/01/2020 à 21:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Jan Jaros, Zsombor Palkovi et Sebastian Bedynek, Eric Cattaneo Buts :

Russia :

United States of America : Pénalités 1x1:30 contre Russia 6x1:30 contre United States of America



La Russie en Or ! Avant d'atteindre le graal, la Russie a regardé dans les yeux : le Canada, le Danemark et la Finlande, tandis que les US ont joué la Finlande, la Suisse et le Canada.



La grande finale débute un peu rudement pour les Russes, très vite mis sous pression et il ne fallait pas demander autant pour que Frank Nazar soit puni (01:23) et permette à Matvei Michkov d’ouvrir le score 26 secondes plus tard. Le jeu en zone neutre est très équitable, chacune des deux formations peuvent se créer des occasions avec quelques dribbles (5e) et des passes précises (6e). Rutger McGroarty rejoint également le banc d’infamie (7e) et y termine son court séjour en purgeant l’entier de sa punition. Sur l’entier du tiers, les Rouges tirent beaucoup plus que les Blancs (20-7) et Matvei Michkov confirme cet écart en validant le 2-0 à 14:27, largement aidé par sa puissance de tir.



Parallèlement, la seule supériorité états-unienne n’aura aucun autre effet qu’un tir et deux sorties de zone (16e). Une fois de plus, c’est en supériorité numérique, que Ruslan Gazizov inscrit à Dylan Silverstein le 3e goal russe (21:46). Ryan Chesley cause réellement tort à ses coéquipiers (21e). Attention au retour du bâton, une occasion américaine se créée juste après le but (23e) et, même si Nikita Ryzhov va défier le portier des US en solo (25e), celui-ci stoppera net l’élan du russe. À ce stade du match, les charges sont de plus en plus appuyées (27e), la période médiane se termine cependant sou quelques tensions (30e).



Le T3 débute avec une pénalité contre les US, durant laquelle sept tirs ont été habilement arrêtés par le premier bloc (31-32e). À 35:13, Vyacheslav Malov quadruple l’avantage des Hommes de l’Est. À quatre occasions les hommes de Scott Paluch tentent de décocher quelque tir que ce soit, sans y parvenir (33e;34e;36e). L’heure tourne en faveur des joueurs de Vladimir Filatov, mais Frank Nazar & cie reviennent gentiment dans le match (40e). Le poteau gauche de Silverstein vient même le sauver d’un essai de Nikita Ryzhov (42e). Dans la toute dernière minute de ce tournoi, les hommes en blanc et bleu sortent leur gardien pour un 6 contre 5, mais Sergei Ivanov dira non à trois shoots.



Gardien Hockey Hebdo: Dylan Silverstein

Rosters

