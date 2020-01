Hockey sur glace - : Slovaquie (SVK) vs Allemagne (GER) 2 - 1 (0-0 0-1 2-0) Le 19/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Slovaquie (SVK) ] [ Allemagne (GER) ] La Slovaquie passe ! L'Allemagne avait rendez-vous avec la Slovaquie, pour une place en demi-finale, la preuve en photos. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 19/01/2020 à 23:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Melissa Boverio, Cianna Lieffers et Jessica Chartrand, Krystina Hajkova Buts :

Slovakia :

Germany : Pénalités 4x1:30 contre Slovakia 4x1:30 contre Germany



Yves Seira Les Allemandes ont été défaites par la Slovaquie, malgré deux premières périodes au même niveau, statistiquement (11-10 en faveur des joueuses de Gabriela Sabolova). Les réussites d'Ema Donovalova (36e) et de Barbora Kapicakova (40e) ont supplanté celle de Katharina Hackelsmiller (23e).



Rosters







