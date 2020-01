Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Slovaquie (SVK) 3 - 2 (1-2 1-0 0-0 1-0) Après tirs aux buts Le 17/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Suède (SWE) ] [ Slovaquie (SVK) ] La Suède ouvre les hostilités Médaillées d’or en 2016 à Lillehammer (Norvège), la Suède affronte en ouverture du tournoi à 6 équipes, la Slovaquie, défaite en petite finale lors des JOJ précédents. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 17/01/2020 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Slovakia : Pénalités 6x1:30 contre Sweden 3x1:30 contre Slovakia Stéphane Ducret Après 1 tiers, la Slovaquie menait Il ne faudra attendre que la 2e minute de jeu avant de voir les jeunes Slovaques ouvrir la marque, par l’entremise de Barbora Kapicakova, attentive au poteau de la portière suédoise Ebba Svensson Traff. Le 2-0 suivra à la 4e en supériorité numérique, grâce à Nina Hudakova. L’agilité des Suédoises durant ce tiers met quelque peu à mal la défense slovaque, mais Laura Medvidova ne cède pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, Klara Kenttala permet à la Tre Kronor de rester dans le match, à 32 secondes du terme de la 1ère période.



La 2e période commence sans changement notables et la pénalité mineure infligée à Lea Glosikova permet à Beatrice Hjalm de recevoir l’engagement gagné par Ida Karlsson et d’égaliser à la 21e minute. Sur le reste de la période, les deux formations se regarderont dans les yeux. Cependant, un très léger avantage est laissé aux Suédoises sur la dernière minute du T2 (2 tirs à 0).



À l’aise dans tous les compartiments de jeu, les Suédoises ne permettront pas aux Slovaques de prendre l’avantage dans la 3e période. Il faudra se départager aux tirs au but et ce sera Nicole Hall qui offrira la victoireet la 1ère place du Groupe A à la Suède, en inscrivant ses 3e et 4e tirs.



Gardienne Hockey Hebdo : Laura Medvidova

