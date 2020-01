Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Suisse (SUI) 2 - 0 (1-0 1-0 0-0) Le 20/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Suède (SWE) ] [ Suisse (SUI) ] Toujours la Suède Les U16 féminines helvètes et suédoises ont rendez-vous avec l’histoire… Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 20/01/2020 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Cianna Lieffers, Hollie Neenan et Anastasiia Kurashova, Philippa Wheeler Buts :

Sweden :

Switzerland : Pénalités 3x1:30 contre Sweden 3x1:30 contre Switzerland Stéphane Ducret La Suède a pris le large au bon moment Durant de longues minutes, les joueuses se sont regardées dans les yeux, les constructions suédoises stoppées, dès leur entrée en zone helvète (6e) et, au cas où, une Margaux Favre de tous les instants (5e;8e;9e;12e). Les Suissesses ont également de la peine à s’installer en zone suédoise (11e;14e). Les trois pénalités sifflées (2 contre la Suisse, 1 contre la Suède) n’auront aucun impact (01:20;02:18;11:03).



C’est un poteau qui réveillera les Suédoises (18e) et qui leur permettra d’installer et de maintenir la pression. Cela paiera, puisque Lisa Poletti et ses coéquipières devront se rassembler autour de leur gardienne et provoquer une pénalité mineure (20e). Capitaine Marti envoyée sur le banc pour avoir retenu punira ses collègues d’un but, marqué à l’usure par Anna Andersson (20:32). Cette pénalité aura pour effet de couper nettement les jambes des jeunes Helvètes, laissant place à plusieurs essais suédois (23e). Un time out est demandé à la 27e et l’on sent un besoin de structurer le jeu, mais aucune Suédoie ne fera trembler les filets, écopant même d’une nouvelle infériorité numérique (28:54). Annic Buchi sera la dernière porteuse du maillot rouge à croix-blanche à inquiéter Ebba Svensson Traff.



En entrée de T3, la Suède se handicape d’une joueuse, mais le plus compliqué pour les Suissesses sera de conserver cet avantage numérique… Au retour d’Andersson, sa collègue Ida Karlsson offre le 2-0 à 34:10… Un temps-mort est essayé de la part de Tatjana Diener, après que sa Numéro 14 Nina Harju se soit prise la bande à la 44e. Favre quitte sa cage pour la dernière minute et… Julia Perjus trouve le poteau (45e) déséquilibrée.



Gardienne Hockey Hebdo : Margaux Favre

Rosters

