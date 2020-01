Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Etats Unis d'Amérique (USA) 2 - 8 (1-3 0-1 1-4) Le 19/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Suisse (SUI) ] [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] USA, naturellement Le 3e jour de match voit l’entrée en lice de la Suisse masculine, face aux USA, victorieux de la Finlande samedi soir. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 20/01/2020 à 10:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Filip Eriksson, Jan Jaros et Ilia Kolyasnikov, Juraj Konc Buts :

Switzerland :

United States of America : Pénalités 5x1:30 contre Switzerland 6x1:30+1x10' contre United States of America



Yves Seira Les Américains étaient souvent premiers sur le puck C’est l’Helvétie qui débutera les hostilités en ouvrant la marque après 29’’, grâce à Noah Greuter, après avoir été en possession du puck dès l’engagement et en maintenant la pression. Le premier tir américain en direction du but est bloqué par la défensive (3e), mais Tyler Duke récupère le puck et transforme cette occasion en goal en l’envoyant sur le gardien suisse, pour Cruz Lucius et Isaac Howard. C’est donc 1-1 après 5 minutes de jeu. Le gardien Alessio Beglieri est vigilant sur ses poteaux (5e;10e) peu importe… Isaac Howard (encore!) n’aura que faire de cette vigilance et enverra le 1-2 à 5:30. Les défenseurs d’Arthur Smith, quelque peu rugueux, contrent habilement les offensives des Rouges, et s’octroient plusieurs pénalités (4e ;7e) sans que cela n'aie d'effet. Le 1-3 sera offert des mains de Lane Huston sur tir de pénalité (10:24). En zone offensive, les Nord-Américains prennent leurs chances, mais Beglieri et ses joueurs répondent présents, spécialement en box-play (12e).



Au contraire du T1, ce sont les US qui attaquent et marquent les premiers, par Frank Nazar. La seconde sérieuse possibilité états-unienne menée par le 2e bloc d’Hunter Brzustewicz est avortée (20e) et le duo suisse Comolli-Greuter à 2 contre 0 ne trouve que la jambière de Smith (21e). Sur quelques phases positives, les tirs suisses passent à côté et les tentatives américaines sont sauvées par les jambières de Beglieri (25e). L’unique situation spéciale à l’avantage des hommes de Thomas Derungs s’est soldée par un seul tir rouge et trois sorties de zone des Blancs (26e). Dans la dernière minute, Mattia Comolli est le seul joueur à être sérieusement allé inquiéter le dernier rempart des É.-U.



L’agilité des Etats-Unis leur permet de prendre un avantage considérable sur les Confédérés à la 32e, après un poteau de Brzustewicz, Cutter Gauthier peut inscrire le 1-5 et valider cette avance par Rutger McGroarty (34:18). Fort heureusement, Beglieri est là et peut rattraper quelques erreurs défensives (35e) et il faudra attendre la 41e pour que Louis Fullemann score le 2-6, à nouveau en supériorité numérique… et pour que les US n’élargissent l’écart 2-7, puis 2-8, par Isaac Howard et Ryan Chesley (41:48;42:48). L’écart entre les deux nations était clair : 19-39 au chapitre des tirs au but.



Gardien Hockey Hebdo : Arthur Smith

Les Etats-Unis confirment leur place de 1er du groupe B et se qualifient pour les demi-finales. La Suisse devra affronter lundi, la Finlande pour déterminer la seconde place, synonyme de 1/2.







