Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Finlande (FIN) 0 - 0 Le 17/12/2023 Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten [ Suisse (SUI) ] [ Finlande (FIN) ] SIHG: En queue de poisson Galerie photos du dernier match des SWISS Ice Hockey Games (Euro Hockey Tour 2023) entre la Suisse et la Finlande. Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 18/12/2023 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Switzerland :

Finland :



Catarina de Freitas Finlande s'est imposé sur la Suisse, après les prolongations, grâce à des buts de Juuso Mäenpää, d'Arttu Hyry, Lauri Pajuniemi et de Jere Innala. Les Helvètes ont pu compter sur le Fribourgeois Christoph Bertschy, et sur un doublé de Calvin Thürkauf.



Résumé de la journée Après avoir joué ce tournoi avec deux défaites, il n'y a qu'une seule équipe qui pouvait terminer à la troisième place. Las'est imposé sur la, après les prolongations, grâce à des buts de, d'et de. Les Helvètes ont pu compter sur le Fribourgeois, et sur un doublé de © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







