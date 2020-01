Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Japon (JPN) 1 - 5 (0-2 1-3 0-0) Le 19/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Suisse (SUI) ] [ Japon (JPN) ] Japon leader Une 1ère place est à définir dans le groupe B, rendez-vous avec Suisse-Japon. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 19/01/2020 à 12:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Elizaveta Kolchina, Hollie Neenan et Hanna Persson, Philippa Wheeler Buts :

Switzerland :

Japan : Pénalités 4x1:30 contre Switzerland 4x1:30 contre Japan Stéphane Ducret Le public était nombreux pour voir les Suissesses Les premières erreurs helvètes du match donnent un peu de travail à la gardienne Nadia Haener et son homologue Yuzuyu Fuji n’aura pratiquement rien à faire durant 5 bonnes minutes. À force d’agilité, c’est le Japon qui ouvre le score grâce à Kyoka Tsustsmi qui trouve la lucarne côté bouclier, de Haener (08:18). Durant la 1ère supériorité numérique, seule Alizée Aymon trouvera le petit filet de Fuji (08:50) et pour la seule pénalité du tiers, infligée à la Suisse, Hina Shimumokai offre le 0-2 à ses compatriotes (10:47). Le deuxième tir sur le but japonais devra attendre la 13e minute, Lenni Kozuh ayant pu récupérer le puck en zone neutre et pouvant filer sur Fuji. Après le premier Quinze, les Nippones mènent aux tirs 2-11.



La deuxième période n’est pas très difficile à gérer pour Rio Noro et ses coéquipières… plusieurs offensives suisses sont maîtrisées (16e;17e), Fuji n’est pas inquiétée, Vanessa Schmid n’arrive pas à rentrer en zone offensive (20e) et le peuple du Soleil Levant en tire un sacré avantage (21:40) grâce à Harua Umemori. Cet avantage sera quadruplé par Minami Kamada 40 secondes plus tard. Tatjana Diener demande un temps-mort, juste après le 0-4. Celui-ci renouvellera la confiance en la portière Haener, mais donnera une occasion à 3 contre 0 japonaise (25e). La Suisse en zone défensive est surpassée par les talentueuses asiatiques et le 0-5 est inscrit à 26:52 par Makoto Ito. À 29:17, une énième attaque helvète se termine par le 1er goal des rouges, par Louana Bigler. Le point positif de ce tiers ? La Suisse a marqué dans les derniers instants.



Comme pour les deux tiers précédents, les rouges et les blanches se confrontent, avec une domination tactique claire par les filles d’Arto Sieppi. Seul changement annoncé : Margaux Favre a pris sa place dans les buts suisses et Capitaine Marti n’a pas dit son dernier mot (39e) à Fuji. Le rythme nippon baisse quelque peu, les tirs sont moins précis et moins violents (40e) et la rondelle est laissée plus facilement à l’adversaire (41e) et même en supériorité numérique, on laisse échapper Alina Marti en 1 contre 0 (42e). Le score ne bougera pas.



Gardienne Hockey Hebdo: Margaux Favre

Rosters Les deux équipes ont rendez-vous demain, à 17h00 et 20h00 pour les demi-finales et les Japonaises terminent grandes premières de leur groupe ! Les premières erreurs helvètes du match donnent un peu de travail à la gardienne Nadia Haener et son homologue Yuzuyu Fuji n’aura pratiquement rien à faire durant 5 bonnes minutes. À force d’agilité, c’est le Japon qui ouvre le score grâce àqui trouve la lucarne côté bouclier, de Haener (08:18). Durant la 1supériorité numérique, seule Alizée Aymon trouvera le petit filet de Fuji (08:50) et pour la seule pénalité du tiers, infligée à la Suisse,offre le 0-2 à ses compatriotes (10:47). Le deuxième tir sur le but japonais devra attendre la 13minute, Lenni Kozuh ayant pu récupérer le puck en zone neutre et pouvant filer sur Fuji. Après le premier Quinze, les Nippones mènent aux tirs 2-11.La deuxième période n’est pas très difficile à gérer pour Rio Noro et ses coéquipières… plusieurs offensives suisses sont maîtrisées (16;17), Fuji n’est pas inquiétée, Vanessa Schmid n’arrive pas à rentrer en zone offensive (20) et le peuple du Soleil Levant en tire un sacré avantage (21:40) grâce à. Cet avantage sera quadruplé par40 secondes plus tard. Tatjana Diener demande un temps-mort, juste après le 0-4. Celui-ci renouvellera la confiance en la portière Haener, mais donnera une occasion à 3 contre 0 japonaise (25). La Suisse en zone défensive est surpassée par les talentueuses asiatiques et le 0-5 est inscrit à 26:52 par. À 29:17, une énième attaque helvète se termine par le 1goal des rouges, par. Le point positif de ce tiers ? La Suisse a marqué dans les derniers instants.Comme pour les deux tiers précédents, les rouges et les blanches se confrontent, avec une domination tactique claire par les filles d’Arto Sieppi. Seul changement annoncé : Margaux Favre a pris sa place dans les buts suisses et Capitaine Marti n’a pas dit son dernier mot (39) à Fuji. Le rythme nippon baisse quelque peu, les tirs sont moins précis et moins violents (40) et la rondelle est laissée plus facilement à l’adversaire (41) et même en supériorité numérique, on laisse échapper Alina Marti en 1 contre 0 (42). Le score ne bougera pas.Les deux équipes ont rendez-vous demain, à 17h00 et 20h00 pour les demi-finales et les Japonaises terminent grandes premières de leur groupe ! © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo