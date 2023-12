Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs République Tchèque (CZE) 2 - 3 (0-0 0-2 2-0 0-1) Après prolongation Le 16/12/2023 Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten [ Suisse (SUI) ] [ République Tchèque (CZE) ] SIHG: La Tchéquie prend le dessus Galerie photos du match du tournoi Swiss Ice Hockey Games (Euro Hockey Tour) entre la Suisse et la Tchéquie. Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 16/12/2023 à 22:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7125 spectateurs Arbitres : Lasse Heikkinnen, Christoffer Holm et Lauri Nikulainen, Josef Spur Buts :

Switzerland :

Czech Republic : Pénalités 2x2' contre Switzerland 4x2' contre Czech Republic



Catarina de Freitas Le dernier rempart Josef Kořenář a été inquiété à 23 reprises durant le match



Après avoir affronté (et vaincu) la Finlande, la Tchéquie s'est offert la Suisse, grâce à des réussites de l'attaquant de Liberec, Jakub Rychlovský, David Tomášek (Färjestad) et de Michal Kempný (Sparta Prague). Les Suisses ont pu compter sur Tyler Moy et Tristan Scherwey pour pousser à la prolongation.







