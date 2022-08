Hockey sur glace - : Zürich vs Düsseldorf 3 - 0 (1-0 1-0 1-0) Le 19/08/2022 Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich-Oerlikon [ Zürich ] [ Düsseldorf ] Zürich de la tête et des épaules Zürich et Düsseldorf se rencontre à Oerlikon, dans le cadre de leur préparation estivale commune. Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich-Oerlikon, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 20/08/2022 à 10:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Après moins de neuf minutes, Justin Sigrist (1-0) ouvre le score. Dominik Diem (2-0) poursuit à la 29e et Jérôme Bachofner (3-0) conclut à la 45e. Le match est rythmé par les punitions (15x2' sur les trois tiers), mais aucun goal n'est scoré en avantage numérique.



Les Allemands ont rendez-vous ce samedi 20 août à la stimo arena de Kloten. Le Z observera une pause de quelques jours avant d'aller défier, dès mardi 23 août, Kouvola (Liiga), Bremerhaven et Wolfsburg (DEL), dans le cadre de la Coupe des Bains (à Yverdon-les Bains). Vous pouvez retrouver le

Il y a un peu plus d'une semaine, les ZSC Lions (finaliste de National League) se sont lancés dans leur préparation estivale. Ces derniers ont battu leur petit frère GCK Lions 5-1. Il s'agit de leur seul match. En face, Düsseldorf s'est offert Krefeld (3-2). Les Rot-Gelb se rendent donc dans la région zürichoise pour leurs matchs amicaux.

Après moins de neuf minutes, Justin Sigrist (1-0) ouvre le score. Dominik Diem (2-0) poursuit à la 29e et Jérôme Bachofner (3-0) conclut à la 45e. Le match est rythmé par les punitions (15x2' sur les trois tiers), mais aucun goal n'est scoré en avantage numérique.

Les Allemands ont rendez-vous ce samedi 20 août à la stimo arena de Kloten. Le Z observera une pause de quelques jours avant d'aller défier, dès mardi 23 août, Kouvola (Liiga), Bremerhaven et Wolfsburg (DEL), dans le cadre de la Coupe des Bains (à Yverdon-les Bains).

