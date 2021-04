Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Zürich vs Genève 1 - 4 (1-1 0-1 0-2) Le 29/04/2021 Hallenstadion, Zürich-Oerlikon [ Zürich ] [ Genève ] Servette en finale ! Hallenstadion, Zürich-Oerlikon, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 30/04/2021 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



50 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Miroslav Stolc et Marc-Henri Progin, Zach Steenstra Buts :

Zürich :

Genève : Pénalités 3x2' contre Zürich 5x2' contre Genève



Catarina de Freitas Match 3 hier soir à l’Hallenstadion entre le ZSC Lions et le Genève-Servette HC. En reportant les deux premiers matchs, c’est en arrivant avec le plein de confiance que les hommes de Patrick Emond avaient une première balle de match pour une éventuelle qualification en finale. La belle prestation de mardi soir (



Victoire nette des Aigles

Les premières minutes, Zürich conserve le palet et se projette vers les buts de Manzato. Dans l’obligation de gagner, l’attaque était le seul mot inscrit dans la tête des joueurs. A 7’14, Dominik Diem est déjà sanctionné pour avoir fait trébucher un adversaire. Proche de la zone d’engagement côté gauche, Le Coultre est à la lutte avec Sigrist. Celui-ci est tout proche de récupérer le puck mais Fehr intercepte la rondelle pour Tömmernes qui passe pour Omark. Après une feinte de frappe, il tente sa chance et c’est Winnik qui dévie le palet proche de l’enclave et ouvre le score (08:40;0-1). Coup dur pour les locaux mais une réaction va se faire dans les minutes qui vont suivre. Proche du banc, Trutmann récupère le palet pour Bodenmann. Celui-ci temporise et retrouve son partenaire initial qui s’était bien démarqué de Vermin. Pas attaqué, il tir de loin et trompe Manzato qui ne peut faire l’arrêt (11:38;1-1). Sa détermination permet à Zürich de se remettre immédiatement dans le match après le but concédé.



Omark / Winnik duo gagnant

La deuxième période sera équilibrée, similairement à la première période où les deux équipes font jeu égal. Genève pousse pour inscrire un deuxième but. Richard gagne un engagement en zone offensive droite face à Hollenstein. Vermin passe pour Montadon, à la bleue. Son tir passe entre les jambes d’Hollenstein et tout le camp adverse pour finir dans le gant de Waeber, masqué mais qui a réussit l’arrêt. Zürich va se prendre à son propre piège. En attaquant, les Lions perdent le palet et un deux contre deux se profile. Omark file à gauche et se retrouve face à Bodenmann qui tente de récupérer la rondelle. Omark fixe, temporise et passe en retrait pour Winnik, en forme avec un doublé qui ajuste Waeber (55:58;1-2). Un troisième but sera évité à une minute du terme où derrière les cages, Noreau qui souhaitait relancer perd « bêtement » le palet au détriment de Winnik. Devant le but, il sert Fehr mais son tir heurte la transversale zurichoise.



11 ans après, Genève retrouve la finale

Le troisième tiers sera très pauvre en nombre d’occasions. Zürich ne parvient pas à s’approcher du but genevois. Manzato ne sera inquiété qu’à trois petites reprises. Genève-Servette va définitivement sceller le sort de cette série en fin de rencontre, qui est alors en mode « gestion ». Dans son camp, Winnik voit Vouillamoz en zone neutre. Sa passe à mi-hauteur n’est pas interceptée par Diem qui rate son intervention. Il fait un alors un « une-deux » avec Omark et va marquer tranquillement en lucarne (55:58;1-3). Zürich n’y est plus et a raté sa troisième période, par manque de fraîcheur. Waeber sorti pour avoir un joueur supplémentaire sur la glace. Richard dans son camp, inscrira le quatrième et dernier but de cette demi-finale (58:30;1-4).



