1 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Nicolas Fluri et Eric Cattaneo, Daniel Duarte Buts :

Zürich :

Zug : Pénalités 9x2'+1x5'+1x20' contre Zürich 6x2' contre Zug



Catarina de Freitas Carl Klingberg a trompé à trois reprises le portier Ludovic Waeber Le grand leader de National League et déjà qualifié pour les play-offs, le EV Zug se déplace chez un Stadtklub légèrement instable. Après avoir été défait à trois reprises, notamment à Lausanne (



Le EVZ prend l'avantage suffisamment tôt dans le match grâce (ou à cause) de la recrue des Columbus Blue Jackets et ancien capitaine de l'équipe suisse U20 Tim Berni (05:22;2'). Nick Shore (06:14;0-1) aligne Ludovic Waeber à hauteur des oreilles, aidé par le travail de LIno Martschini et la passe de Justin Abdelkader. Profitant du momentum, Yannick-Lennart Albrecht (07:36;0-2) offre le second but, en profitant d'un rebond laissé par les bottes du portier fribourgeois de Zürich. Zug continue de dérouler en power-play et Carl Klingberg (11:39;0-3, 15:26;0-4) ne se fait pas prier pour quadrupler l'avantage des Taureaux. Cependant réaction il y a: celle du Top Scorer Sven Andrighetto (15:45;1-4) qui trompe le jeune Robin Meyer (1ère titularisation en NL, cette saison) sur un tir croisé, côté mitaine.



En début de T2, Simon Bodenmann (21:36;5'+20') est renvoyé au vestiaire pour une charge contre la tête. L'ex-KHLer Sven Andrighetto (32:57;2-4) récidive en milieu de partie sur un tir surprenant, à la ligne bleue. Carl Klingberg (34:15;2-5) rentrera à Zug avec un tour du chapeau, grâce à son ailier Jan Kovar. La tension monte sérieusement et entre la 40e et la 52e, par moins de neuf (!) punitions sont distribuées à l'encontre de Raphael Prassl, Justin Abdelkader, Carl Klingberg, Denis Hollenstein, Claudio Cadonau, Jérôme Bachofner et Garrett Roe. La cerise sur le la tourte au kirsch zougoise est offerte par Sven Senteler (52:53;2-6).



