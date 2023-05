France - Autriche :

Suisse Slovénie :

7-0, un score qui fait mal par où il passe, surtout pour le premier match du tournoi.



Les Suisses, vous dites si on dérange ? Si les Slovènes avaient eu à tenir un discours, c’est peut-être celui-là qu’ils auraient tenu à l’équipe helvète.

Retour sur la promenade de la croix rouge.



Les défaites en NHL ont du bon ! La Suisse a rapatrié ses enfants et en rapatrie encore. La preuve en est et la nouvelle vient de tomber, Kevin Fiala, éliminé avec son équipe, les Los Angeles Kings, des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, vient de partir des Etats-Unis. Il sera disponible pour jouer avec ses compatriotes dès le match prochain contre le Kazakhstan. Auteur de 78 points cette saison, l’attaquant sera une recrue de choix !

De son côté, la Slovénie n’aligne pas de joueurs si prestigieux et rapidement le niveau de la ligue outre-Atlantique vient pointer le bout de son nez dans le jeu.



Dès le début, le jeu est beaucoup plus déployé du côté suisse, plus rapide aussi. Les Slovènes sont souvent obligés patiner dos à leur cage pour essayer à la fois de contrer ce que va faire l’offensive rouge et pour lire la stratégie de jeu mise en place par Fisher.

Richard est le premier helvète à tenter sa chance, un peu mollement ceci-dit mais Kroselj veille, tout droit devant sa porte. Genoni de son côté est particulièrement bien défendu par les siens. On sent toujours que la Slovénie essaye de voir à travers le jeu de son adversaire.



C’est à plus de la moitié du premier tiers que Malgin, le fraichement débarqué du Colorado, ouvre le score en power play. Le but est très joliment assisté par Kukan. Il a fallu même pas 12 secondes de supériorité numérique. Il est suivi à peine plus de 30 secondes après par Mozer, lui aussi joueur de NHL, qui monte le palet et trompe la surveillance du gardien au-dessus de l’épaule.



Le deuxième tiers se fait assez platement, confirmant une tendance dangereuse : laisser un power-play aux Suisses et ils feront trembler vos filets. Ça ne loupe pas avec Niederraiter, qui marque à son tour.



Une fois ce constat fait, le dernier tiers coule de source (et de triste source) pour l’équipe slovène. Cette dernière cumule quatre pénalités dans cette partie du jeu. Deux aboutiront sur un but. Malgin s’offre un doublé, faisant glisser le palet le long de l’intérieur de la botte du gardien. En tout, le dernier tiers verra les joueurs de l’Est encaisser 4 buts.

Genoni signe un joli blanchissage. Suite au prochain épisode. La Slovénie se prépare maintenant à affronter le Canada.



Norvège - Kazakhstan :

Il était moins une !



La partie avait bien mal commencé pour les joueurs kazakhstanais . Alors que la Norvège ouvre le score avec deux buts en moins de 2 minutes, ils essuient deux pénalités et attendent presque la 16e minute pour marquer.



Les buts de la Norvège sont tirés de loin et très précis. De son côté, les joueurs en bleu, le bleu du Kazakhstan, lumineux et reconnaissable entre mille, paraissent assez statiques. De fait, cela rend possible des constructions aux contours nets, non perturbées par les mouvements de l’équipe adverse.



On sent le gardien de Dusseldorf, Haukeland, très concentré d’entrée. Cependant Mukhametov parvient à se glisser entre les défenseurs mais tout en gardant une prudente distance. Passé presque inaperçu, il s’empresse de tirer, un genou à terre. Le palet rentre comme dans du beurre.



Le deuxième tiers est très équilibré. Le départ norvégien, franc et solide, s’étire jusqu’au début de ce dernier. Le power-play n’est pas sans effet sur le deuxième but de Haga. Cependant, cette belle lancée laisse peu à peu place à des hésitations. Les joueurs s’emmêlent les pinceaux, et le milieu du vingt est assez fouillis du côté des hommes du Nord (avec notamment une pénalité pour surnombre)



Enchainant sur la fin du tiers deux power-play à leur tour, les kazakhstanais font sentir le retour de flamme à leurs adversaire. Ils mettent toutefois assez longtemps à s’installer devant la cage. Savitsky n'en semble pas convaincu mais, comme par acquis de conscience, il passe tout même, bien qu’assez mollement, à Orekhov qui fait rentrer le palet grâce à un tir de puissance.



Fort de son power-play efficace, l’équipe kazakhstanaise profite, dans le dernier tiers, d’une faute de Hoff pour encercler littéralement la cage norvégienne. Rimarev, Starchenko et Mikhalis forment un parfait triangle. La rondelle apsse à la vitesse de l’éclair derrière la cage et nivelle le score.



Le temps additionnel ne donne rien. Les passes deviennent floues et la fatigue s’empare des joueurs d’un côté comme de l’autre.

Starchenko, du Spartak de Moscou, offre aux spectateurs un magnifique but en seul à seul avec le goalie. Il prend son temps. L’action est nette, on le voit armer la crosse et se placer pour tirer pille au bon moment pendant que les jambes du gardien sont encore ouvertes.



Olden s’aide du poteau, qui fait rebondir le palet dans la cage mais enfin c’est Rymarev qui a le dernier mot avec un tir vraiment rapide, presque indiscernable à l’écran. Victoire bleue.





Allemagne Finlande :



Sur le feuille de match, la Finlande est terrifiante. Dans les cages, Olkinuora, le monstre de KHL qui n’en est pas à ses premiers championnats du monde. Suomi a également rapatrié Rantanen, qui fait une saison à 115 points en NHL (rien que ça !), Kapanen, des St-Louis Blues, Manninen des Golden Knights et Lehtonen qui a quitté Zurich pour retrouver les siens.

De l’autre, le gardien fétiche de l’Allemagne, Grubauer, est encore occupé défendre le filet du Kraken de Seattle. Ce sera donc le gardien des Grizzlis de Wolfsburg qui s’y collera, Strahlmeier.



Les dix premières minutes du match se passent beaucoup plus dans la zone allemande, où les Finlandais font pression sans relâchement. Certains épisodes sont dignes d’un power-play alors même que personne n’est en prison, signe tout de même, d’une domination finlandaise.

Stachowiack est le premier à venir troubler la sieste qu’Olkinuora avait dû commencer tant personne ne semblait s’intéresser à sa cage. C’est peine perdue. Le goalie s’abaisse un peu et se relève : il suffisait de cela pour que le puck ne rentre pas. C’est l’avantage de l’expérience : en faire juste ce qu’il faut et garder son énergie. Il est piégé en toute de fin de tiers toutefois, victime d’un rebond très laid. Le palet s’échappe littéralement et finit au fond.



De côté Strahlmeier ne démérite pas. Il est sur tous les fronts tant les Finns se massent autour de sa zone. Les tirs fusent et il est au four et au moulin.

Wissman donne l’avantage aux siens depuis la bleue. Dressé par les Bruins de Boston, habitué à certaines rudesses sans doute, le jeune défenseur se plante, littéralement dans la glace, indéboulonnable, campé, et arme un tir qui serait rentré à travers n’importe quoi. Dévié nulle part, le puck est en allé simple pour le fond des filets.

La présence solide du défenseur avec, étonnamment, la précision d’un sniper de première ligne. Remarquable.

L’avantage allemand ne semble pas faire trembler les nordiques puisque la défense est tout d’un coup très trouée. Bien plus redoutables à l’attaque, les finnois ripostent en envoyant à deux reprise des patineurs rapides en break. L’idée est d’emporter avec soi l’effectif adverse en dissimulant un tireur d’élite à l’arrière du peloton qui s’élance vers l cage. Une fois le joueur encerclé par la défense, il fait la passe, au dernier moment audit tireur qui l’envoie, cage ouverte et sans défense, à l’intérieur.



Peterka profite d’un power play pour égaliser. Le troisième tiers sera celui où les deux équipes se départageront. Lehtonen aura entendu la prière des siens. Ou peut-être Strahlmeier aura-t-il été sourd à celles de ses supporters en laissant rebondir le palet à l’arrière de son coude.

C’est le dernier but du match, tout comme la dernière action marquante et Finlande et Allemagne ont maintenant un jour de repos devant elles pour se préparer à affronter respectivement la Suède et les Etats-Unis.







