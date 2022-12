La nutrition et la préparation mentale



« Tu t’entraînes physiquement et techniquement sur et en dehors de la glace. Mais pourquoi ne t’entraînes-tu pas mentalement depuis que tu as commencé ton sport ? »

Pourquoi ne pas entraîner autant son cerveau que ses muscles, répéter des exercices mentaux autant que des gestes techniques ?



A chacun sa réponse. Selon moi, il s’agit d’un état d’esprit et d’une méconnaissance de la discipline (les prémices de la préparation mentale remontent seulement aux années 50 en France.) Les disciplines annexes sont peu utilisées voire encore taboues mais il n’est jamais trop tard pour leur donner la place qu’elles méritent.



Dans cet article, j’énumère les 7 principaux thèmes que tu peux aborder et améliorer grâce à la préparation mentale. Enfin, je te donne les 3 préjugés de la discipline que je rencontre le plus souvent.





I - LES 7 PRINCIPAUX THÈMES QUE TU PEUX AMÉLIORER GRÂCE

A LA PREPARATION MENTALE



Que tu sois joueur ou gardien, je suis certain que tu vas t’identifier dans un ou plusieurs thèmes :



1/ LES OBJECTIFS

« Que vais-je faire la saison prochaine ? »

« J’aimerais devenir professionnel un jour. »

« Je voudrais trouver plus tard un club en Magnus.»

Je peux te donner des milliers d’exemples. Si tu n’as pas d’objectifs professionnels (mais aussi personnels) ou si tu as des objectifs mal définis « un jour », « ces prochaines années », tu ne peux pas avancer ni progresser dans ta carrière de sportif.

C’est très simple mais sans objectifs à court, moyen et long terme, tu va rester bloqué sans visualiser le chemin et les actions à mettre en place pour réussir.





2/ L’ÉNERGIE

« Je suis fatigué. J’ai mal aux jambes »

« Vivement que ce 3ème tiers se termine. »

« Je suis épuisé de la semaine d’entraînement. »

L’énergie est la base de ta performance sportive. Elle est d’autant essentielle qu’elle doit être constante tout au long de la saison. Des techniques de relâchement permettent une meilleure gestion de l’énergie au moment propice.







3/ L’ESTIME DE SOI, LA CONFIANCE EN SOI

« J’espère que je ne vais pas prendre trop de buts»,

« Je suis nul, mes statistiques sont trop basses»,

« J’ai vraiment fait un shift de m… »,

« Je suis moins bon que lui »,

« L’équipe adverse est plus forte, on va perdre c’est sûr ! ».

Un thème que j’aborde très régulièrement en accompagnement individualisé. Il est important d’avoir confiance en toi, savoir qui tu es et pourquoi tu le fais. Divers exercices sont à disposition comme l’ancrage, des exercices de respiration et même des outils permettant de travailler sur ton identité.

Sans confiance en toi, ta technique ne sera pas optimale, logique.



4/ LES ÉMOTIONS

« J’ai peur de ne pas être à la hauteur»,

« J’espère être meilleur qu’au dernier match»,

« Ça m’énerve, l’arbitre siffle alors qu’il n’y a rien! »,

« On a perdu, tout est fini. »,

… adepte du banc des pénalités offrant de nombreuses supériorités numériques aux adversaires.

Un thème très vaste qui regroupe la peur, la colère, la tristesse, la frustration, le refus, l’incompréhension…

Les émotions sont à la base de la performance générale. Si tu joues en colère ou avec la peur, tu n’es pas au meilleur de ce que tu peux faire. Les émotions provoquent des réactions externes qui sont pour la plupart des cas néfastes pour toi et ton équipe.

Le travail sur le discours interne, la gestion du stress, le feedback peuvent être une solution.



5/ LA COMMUNICATION

« Je ne comprends pas la décision du coach »,

« Pourquoi ne me fait-il pas jouer ? »

La communication est essentielle que ce soit avec tes coéquipiers mais aussi le staff. Toute incompréhension, tension entraîne une contrainte et donc une défaillance dans ton propre système. La préparation mentale n’est pas magique et tu ne peux pas t’entendre constamment avec tout le monde mais elle te donne des outils pour mieux comprendre les comportements des autres.



6/ LA CONCENTRATION



Une erreur défensive, un attaquant laissé seul, un moment d’inattention dans la cage, une prise de décision trop lente, un but encaissé. Voici quelques exemples de phases de jeu qui anéantissent ta concentration et qui ont un impact direct sur le résultat collectif mais aussi individuel.



Facile de te dire « reste concentré » (ce qui entre nous ne veut rien dire) mais avoir une routine d’avant match pour te préparer, un exercice de secours pour rester focus pendant le match te permettent une optimisation de tes performances.



7/ LA MOTIVATION

« Pourquoi je fais du hors glace ? Ça ne sert à rien »,

« On joue contre la dernière équipe du championnat. De toute façon on va gagner ».

Je prends souvent l’exemple de la coupe de France (toutes disciplines confondues) lorsqu’une équipe classée en plus petite division élimine une équipe de joueurs professionnels. Incroyable et pourtant tout est possible… en fonction de la motivation de chacun.



Sans objectifs que j’ai cité plus haut, pas de motivation. Tout est lié. A chaque instant, chaque action que tu entreprends, tu dois savoir pourquoi tu le fais (ex : je veux donner mon maximum pour l’équipe), et comment tu le fais (ex : je m’entraîne 3 heures hors glace pour améliorer mon cardio sur la glace).





II - LES 3 MYTHES DE LA PREPARATION MENTALE



Pendant mes échanges sur mon travail, je me rends compte qu’une majorité de sportifs ont des préjugés sur la préparation mentale.



Voici les 3 principaux :



1/ LA PREPARATION MENTALE EST UTILE UNIQUEMENT POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU



Faux ! Peu importe ton niveau, la préparation mentale peut te servir à optimiser tes performances, que tu sois adulte ou enfant. Elle est utile sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, tu n’es même pas conscient que ton discours interne (ce que tu te dis intérieurement) est négatif et donc apporte une contrainte.

La préparation mentale peut tout simplement te donner ce qu’il te manque pour accéder à l’échelon supérieur et que tu travailles en vain avec la préparation physique.



2/ LA PREPARATION MENTALE EST UTILE QUAND TU AS UN PROBLÈME OU QUE TU ES FAIBLE



Faux ! Il faut voir la préparation mentale comme une discipline de prévention. Tu te prépares à contrer toutes les différentes contraintes lors d’un entraînement, d’un match ou d’une situation en dehors de la glace. Il n’y a pas de faiblesses à avoir au contraire, c’est un atout et une force de choisir d’autres disciplines annexes.



3/ LA PREPARATION MENTALE EST UN « BOURRAGE DE CRÂNE »



FAUX ! La préparation mentale est basée sur plusieurs approches en fonction de la personne. Les outils et accompagnements sont choisis en fonction de chaque sportif, en fonction de ses propres besoins et de ses propres sensibilités.



Tu t’es reconnu dans certains exemples ? C’est tout à fait logique. Au final, la préparation mentale aborde énormément de thèmes afin d’optimiser tes performances individuelles mais au final collectives. Que tu sois attaquant, défenseur ou gardien, chacun en a besoin pour corriger et prévenir des contraintes liées au sport.