Angers fait tomber le leader Grenoble ! Les grenoblois, leader du championnat, recevaient sur leur glace de Pole Sud les Ducs d'Angers. Un match important pour se jauger avant les prochaines importantes échéances que sont la Coupe Continentale (mi-novembre au Danemark) et la Coupe de France, en plus du championnat. Angers qui avait battu sèchement les BDL veulent confirmer. Attention, les deux équipes ont joué la vieille. Grenoble est allé battre Gap tandis qu'Angers est allé battre Nice. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 03/11/2024 à 11:30 photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble entame idéalement cette rencontre avec l'ouverture du score de Kyle Hardy qui profite d'un palet qui traine plein axe pour placer une mine qui trompe Leveque (0'31 1-0).



Angers a l’occasion de se remettre dans le droit chemin avec un power play suite à une faute de Hilderman (0’33) mais l’avantage numérique des Ducs n’arrive pas à se mettre en place.



De retour à cinq contre cinq, Beauchemin y va trop franchement avec une charge trop dangereuse dans la bande. S’en suit une bagarre avec Shaw. Le grenoblois est sanctionné logiquement d’un 5+20m (3'35).



Le power play angevin n’est pas en place et on notra uniquement un bon slap de Carbonneau (6’) en cinq minutes ce qui n’est clairement pas assez !



Après dix minutes de jeu, Angers est mieux dans le jeu et parvient enfin à mettre Pintaric à contribution. Shaw lance Halley au but. Il est empêché de lancer par un grenoblois. L’arbitre siffle un tir de pénalité et Halley se charge lui-même de le convertir avec un lancer pleine lucarne ! (1-1 14’25).



Engagements : 14/8 Angers

Tirs : 15/5 Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Comme lors du premier tiers, la reprise n’est pas bonne pour les Ducs d’Angers. C’est un ancien grenoblois, Lucien Onno qui fait la boulette avec une mauvaise relance. Cela offre un deux contre un à Grenoble qui est terminé en beauté par Bachelet au second poteau sur une passe de Dair (2-1 22’21).



Angers commet une nouvelle erreur de relance et c’est cette fois ci Koudri qui ne se prive pas de l’offrande (3-1 26’26). Des erreurs qui se payent cash et donnent deux buts d’avance à Grenoble qui n’en demandait pas tant !



Jonathan Paredes, le coach d’Angers prend de suite son temps mort pour remobiliser ses troupes. Cela fonctionne car sur un nouveau power play, qui cette fois ci est bien en place, Shaw trouve un espace sous les jambières de Pintaric pour marquer de près (3-2 29’55).



Les deux équipes ne contrôlent plus grand-chose et les attaquants prennent le pas sur les défenseurs.

Une pénalité de 2+2 contre Grossette pour une crosse haute sur Llorca qui sort en sang offre des nouvelles chances de marquer pour Angers mais Shaw ne parvient pas cette fois ci à refaire le même coup à Pintaric au premier poteau.



Engagements : 10/7 Angers

Tirs : 13/8 Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble débute décidement les tiers avec intensité. En power play après une faute de Llorca sur Dair, Boivin trouve la barre de Leveque (44’16) !



Angers va finalement égaliser par un but d’Onno que Pintaric n’aura pas vu. Le portier grenoblois reste sur place et ne peut que constater les dégâts (3-3 49’03).



Les minutes défilent et on semble se diriger tout droit vers les prolongations. Mais à deux minutes de la sirène, ce diable de Shaw s’échappe, résiste à son défenseur et parvient à battre de près Pintaric pour un but tout en puissance digne d’un vrai buteur (3-4 (57’29).



Angers pense avoir fait la différence mais Grenoble va jeter ses dernières forces dans la bataille. A six contre cinq, Fleury va trouver une cage ouverte et ne pas rater l’occasion d’envoyer les siens en prolongation (4-4 59’44).



Engagements : 15/9 Angers

Tirs : 11/7 Angers



La prolongation voit Angers s’imposer sur un but de Philippe Halley qui profite d’une mauvaise relance de Pintaric pour venir défier ce dernier et en s’y reprenant plusieurs fois, parvient à glisser le palet dans le but grenoblois (4-5 62’38).



Engagements : 1/1

Tirs : 5/0



Les angevins méritent leur victoire ! Ils ont fait un match plein, même si le power play n’aura pas été une réussite sur la totalité de la rencontre et que les défenseurs angevins auront fait deux mauvaises relances dans le second tiers qui aurait pu en terminer avec les espoirs des Ducs sur cette rencontre. Malgré ses points faibles, Angers a réussi à l’emporter grâce au talent et leadership de son top scoreur Brady Shaw qui aura été dans tous les bons coups.



De son côté, Grenoble avait tout pour prendre les trois points ! Une entame de match parfaite, un gardien solide, une bonne gestion des infériorités et une efficacité dans les lancers ! Ils ont cependant été moins bon que leur adversaire dans le jeu, manquant sans doute de caractère. C’est une petite déception même si tout n'est pas à jeter.

