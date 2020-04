Hockey sur glace - Hockey en France Contrat AHL de 2 ans pour Aubrun A l'issue d'une saison 2019/2020 tonitruante en NCAA III, le gardien de but franais Tom Aubrun a sign un contrat de 2 ans avec les Rockford IceHog en AHL, quipe ferme des Chicago Blackhawks (NHL)! Chamonix, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 06/04/2020 16:59 Tweeter Alexandre JUILLET Aubrun, signant son contrat avec les Rockford IceHog en AHL Le hasard fait parfois très bien les choses !



Alors que nous vantions ce dimanche, dans un portrait exclusif, les mérites du parcours américain d'Aubrun, et de son exceptionnelle saison 2019/2020, voilà que le cerbère français s'est vu proposer un contrat de 2 saisons en AHL, anti-chambre de la Ligue Nationale (NHL) chez les Rockford IceHog !



Un contrat de 2 saisons dans l'équipe ferme des Chicago Blackhawks, et une récompense à la hauteur de son investissement, couronnée par une saison de tous les records (Lire l’article ici) !



Cette merveilleuse nouvelle pour tout le hockey français, devrait, espérons-le désormais, lui valoir une surveillance accrue et la reconnaissance qu’il mérite à toutes les échelles.



Le natif de Chamonix change désormais de dimension !



De bon augure pour le portier de 24 ans, qui va donc prochainement faire son entrée officielle au deuxième échelon nord-américain, et participer, imaginons-le, au camp NHL des Blackhawks cet été.



En lui souhaitant énormament de réussite dans la Ligue Américaine !



Bonne chance à toi Tom et, au nom de l'ensemble de la rédaction d'Hockey Hebdo, un très grand Bravo !

Tom Aubrun a impressionn cette saison. © 2020 Hockeyhebdo.com







