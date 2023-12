Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/2 de Finale : Grenoble vs Amiens 5 - 1 (2-0 1-1 2-0) Le 19/12/2023 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble en finale de Coupe ! Dans le premier match des demi-finales de Coupe de France, Grenoble recevait sur sa glace les Gothiques d’Amiens pour la seule affiche avec des clubs de Ligue Magnus puisque la seconde rencontre qui se disputera ce mercredi verra Chambéry recevoir Dunkerque, deux clubs de Division 1. Grenoble a sans doute fait le plus dur dans cette coupe de France en allant battre Rouen au tour précédent et doit désormais conclure déjà face à Amiens puis ensuite face à une D1. Sur le papier, c’est la voie royale. Reste désormais à concrétiser cela sur la glace. De plus, Amiens est une équipe qui réussit bien aux BDL depuis plusieurs années. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 20/12/2023 à 10:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Dehaene et Rauline assistés de MM. Débouche et Constantineau Buts :

Grenoble : 07.14 Roman Lyubimov (ass Nicolas Deschamps et Damien Fleury) ; 09.19 Alexandre Lavoie (ass Charles Schmitt et Roman Lyubimov) ; 23.06 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Roman Lyubimov) ; 45.12 Julien Munoz (ass Flavian Dair et Adel Koudri) ; 47.48 Damien Fleury (ass Julien Munoz et Adel Koudri)

Amiens : ; 21.05 Kaylian Leborgne (ass Tomas Simonsen) Pénalités 12 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Amiens photo: Jean-Christophe Salomé

Amiens est l’équipe qui débute le mieux cette demi-finale avec des chances de but pour Simonsen (1’35), Bault (2’26) et Lavigne (3’48).



Grenoble est en difficulté en ce début de partie avec très peu de lancers à la cage de Fouquerel. Il faut attendre une infériorité contre Grenoble pour voir F.Dair faire un beau numéro pour gagner du temps en zone offensive et prendre deux lancers sur Fouquerel (6’40).



Contre le cours du jeu et sur la première véritable situation pour Grenoble, Deschamps va s’échapper en contre. Le canadien ne remporte pas son duel face au gardien mais le jeu se poursuit et Deschamps parvient à remettre le palet au centre après un beau jeu de passes avec les défenseurs. L’attaquant russe de Grenoble Lyubimov pousse au fond (7’ 1-0).



Grenoble va doubler rapidement la mise avec encore Nicolas Deschamps qui prend un lancer rapide qui surprend Fouquerel. Le gardien des Gotiques semble ne pas s’attendre à un lancer dans cette situation et ne se déplace pas vraiment (9’19 2-0).



Le 3-0 n’est pas loin avec un slap de Rouhainen. Le rebond est pour Bachelet mais le poteau repousse le puck (10’30).



En fin de tiers, Lamarche touche lui aussi le poteau de la cage de Fouquerel (16’30).



Amiens est éteint depuis le 2-0 grenoblois.



Engagements : 17/9 Amiens

Tirs : 13/11 Amiens

photo: Jean-Christophe Salomé

Amiens revient pourtant rapidement dans la partie dès l’entame du second tiers avec un but de Leborgne devant la cage et un palet qui traine (21’06 2-1).



Hardy redonne immédiatement l’avantage aux siens avec un joli but (23’06 3-1).



Les deux équipes ont inscrit un but sur leur premier lancer du tiers.



Grenoble se met à la faute en fin de tiers par Lamarche, Hardy puis Treille mais Stepanek est impeccable et tient son équipe.



Engagements : 11/8 Grenoble

Tirs : 9/8 Amiens

photo: Jean-Christophe Salomé

Le dernier tiers ne changera pas la physionomie de cette rencontre. Grenoble est au dessus et déroule avec un nouveau but de Munoz qui pousse un palet qui traine le long de la ligne de Fouquerel suite à une grosse activité en zone offensive de M.Bachelet (45’12 4-1).



Ce but met fin au suspens dans cette rencontre et le cinquième but termine d’achever les derniers espoirs des visiteurs avec Damien Fleury, en bon renard des surfaces qui attend patiemment de récupérer le palet pour déclencher un tir du poignet rapide qui part dans le but de Fouquerel, sans réaction (47’48 5-1).



Une bagarre éclate avec les frères Dair d’un coté et Bault et Bergeron de l’autre. La fin de match est un peu plus physique que durant le reste de la rencontre (52).



Grenoble peut enfin exulter et son public chanter « on est en finale, on est en finale ».



Engagements : 11/10 Grenoble

Tirs : 12/6 Grenoble



Grenoble a fait le travail pour se qualifier en finale de Coupe de France. C’est une belle victoire collective face à Amiens. Une victoire logique et proche de ce qu’on attend de cette équipe qui doit gagner des titres chaque année.



Reste désormais à connaitre l’adversaire en finale de Coupe de France qui se disputera comme chaque année à Paris Bercy. Chambéry recevra Dunkerque dans une demi-finale 100% D1. Ce serait une belle surprise et une chouette récompense pour le club de Grenoble que de voir le club partenaire de Chambéry jouer cette finale mais on n’en est pas encore là.

