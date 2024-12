Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/4 de Finale : Grenoble vs Amiens 4 - 2 (2-0 1-2 1-0) Le 18/12/2024 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble file en demi finale ! Grenoble, qui est sur une impressionnante série de douze victoires consécutives, reçoit en coupe de France l’équipe d’Amiens. Un match à élimination directe qui ne permet pas de faux pas. Les deux équipes sont prévenues et on s’attend donc à un bon serré avec de l’intensité. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 19/12/2024 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3935 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Cregut assistés de MM. Bergamelli et Constantineau Buts :

Grenoble : 04.43 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 08.58 Kyle Hardy (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 31.32 Adel Koudri (ass Alexis Binner et Guillaume Leclerc) ; 59.39 Nicolas Deschamps (ass Kyle Hardy et Matija Pintaric)

Amiens : ; 25.43 Gauthier Gibert ; 29.53 Aleksandar Magovac (ass Rudy Matima et Gauthier Gibert) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 0 minute contre Amiens photo : Jean-Christophe Salomé Les isérois prennent le match par le bon bout et mettent de suite la pression sur la cage de Clément Fouquerel. La première tentative est pour Beauchemin (3’04).



Amiens répond immédiatement par Svanenbergs qui perd son duel face à Pintaric attentif (4’11). Les grenoblois repartent à l’attaque avec le duo Koudri Treille qui teste une première fois Fouquerel avec un palet bloqué sous la jambière in extrémis (4’37). Sur l’engagement suivant en zone offensive, Koudri pousse au fond sur un palet devant la cage amiénoise (1-0 4’33).



Les meilleures occasions sont pour Grenoble avec notamment Beauchemin qui bloque un puck à la bleue en zone défensive et s’en va jusqu’au portier adverse et parvient à prendre un tir du revers (6’29).



Fouquerel est chaud et dans un grand soir. Il remporte un nouveau duel face à Treille (8’).



Farnier et Gueurif sont aussi très actifs mais c’est finalement Mallet qui va trouver une merveille de passe pour Hardy qui dévie le palet au-dessus des jambières de Fouquerel (2-0 8’58). Amiens doit se réveiller car à ce rythme-là, le match va vite être plié tant les occasions sont nombreuses pour Grenoble.



Amiens parvient à calmer le jeu et garder ce score de 2-0 après vingt minutes de jeu.



Engagements : 11/10 Amiens

Tirs : 12/10 Grenoble



photo : Jean-Christophe Salomé Le second tiers reprend et Amiens semble être dans de nouvelles dispositions. Svanenbergs va buter sur Pintaric (23’) mais une supériorité numérique va profiter à Gibert Gauthier pour la réduction de l’écart sur une mauvaise relance de Hardy (2-1 25’43).



Une nouvelle pénalité contre Beauchemin va permettre à Amiens d’égaliser. Le lancer à la bleue de Magovac, ex grenoblois en 2018 2019, part en pleine lucarne (2-2 29’53). Comme souvent, les BDL passent totalement à coté de leur second tiers. C’était déjà le cas dimanche dernier contre Cergy avec moins de conséquences au tableau d’affichage… Cette fois ci, tout est à refaire.



Heureusement, un Koudri des grands soirs, va vite redonner l’avantage aux BDL sur un tir du poignet qui surprend Fouquerel (3-2 31’32).



Le jeu est équilibré dans les dernieres minutes du tiers. Amiens n’est pas loin du but avec une double tentative de Tessier. Pintaric est bien présent et sauve les siens (35’10).



Grenoble aurait pu aggraver le score mais Leclerc et Koudri voient Fouquerel leur voler un but sur une superbe détente (37’48).



Engagements : 12/8 Amiens

Tirs : 14/8 Amiens



photo : Jean-Christophe Salomé Le dernier tiers voit les deux équipes se neutraliser. Les minutes défilent rapidement et on arrive en toute fin de partie sans aucun changement de score.



Amiens tente de pousser dans les derniers instants et sort son gardien. Grenoble inscrit un but en cage vide et valide sa victoire 4-2 (4-2 59’39).



Engagements : 14/6 Amiens

Tirs : 8/5 Grenoble



Dans un match compliqué, Grenoble a su faire le nécessaure même si tout n’a pas été parfait. Encore une fois, l’entame a été bonne mais tout s’est encore compliqué dans le second tiers temps. Ce n’est pas la première fois que Grenoble baisse de rythme en cours de match. Il va falloir trouver pourquoi Grenoble connait ce type de haut puis de bas.



Les deux équipes se retrouveront dès vendredi, toujours sur la glace de Pole Sud, l’occasion pour Amiens de prendre sa revanche en championnat ? © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







