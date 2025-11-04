Hockey sur glace - Coupe de France - 1/4 de Finale : Grenoble vs Bordeaux 5 - 1 (2-1 2-0 1-0) Le 16/12/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble en demi finale ! Après une courte trêve internationale, les BDL reprennent le chemin de la compétition avec un quarts de finale de Coupe de France contre les Boxers de Bordeaux. Comme chaque année, Grenoble a l’ambition de remporter la seule coupe nationale depuis la disparition de la Coupe de Ligue. Ils n’étaient pas passé bien loin l’an dernier avec une défaite à Bercy contre Angers. Pour voir plus loin, il faudra sortir un grand match car en face, ce sont les Boxers de Bordeaux, en grande forme sur les dernières semaines. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 17/12/2025 à 10:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Rauline assistés de MM. Maillard et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 08.15 Alexis Binner (ass Adel Koudri) ; 16.17 Sacha Treille (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 24.31 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Niklas Terglav) ; 27.47 Christophe Boivin (ass Alexis Binner) ; 58.28 Sacha Treille (ass Adel Koudri et Juho Rautanen)

Bordeaux : 00.59 Mathieu Pompéi (ass William Pelletier et Craig Puffer) Pénalités 30 minutes dont 10 à Treille et Deschamps contre Grenoble 14 minutes dont 10 à Dusseau contre Bordeaux



photo: Jean-Christophe Salomé Bordeaux débute idéalement la rencontre avec un premier lancer à la cage et un premier but de Pompei qui trouve la lucarne de Pintaric (0’59 0-1).



L’intensité est présente des deux côtés dans ce premier tiers. Grenoble va tester plusieurs fois le gardien canadien de Bordeaux Alex Dubeau, préféré à Quentin Papillon pour cette rencontre. Guillaume Leclerc part à la limite du hors jeu et prend un bon lancer qui trouve la belle mitaine de Dubeau, bien dans son match (8’09). L’engagement suivant en zone offensive est remporté par Grenoble. Binner de l’arrière lance à la cage et trouve le chemin des filets (8’15 1-1).



Bordeaux reste très dangereux et Pintaric doit s’employer plusieurs fois pour éviter un but de Bordeaux (9’50) sur des tentatives de Giroux, Dusseau ou encore Lamarche.



En supériorité, Giroux est parfaitement servi au second poteau mais Pintaric est excellent et trouve le moyen de s’interposer (14’30).



Suite à un surnombre bordelais, le power play grenoblois va faire la différence avec une excellente passe de Boivin pour Treille dans l’enclave (2-1 16’17).



Bordeaux n’est pas loin d’égaliser avec un poteau trouvé par Rambelo (18’15).



Engagements :13/7 Grenoble

Tirs : 11/10 Bordeaux

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers sera moins équilibré avec Grenoble qui pousse et qui prend rapidement les devants. D’abord grâce à Mallet qui trouve une belle lucarne (3-1 24’31) puis grâce à Boivin qui réalise un festival et prouve encore une fois qu’il n’est pas le top scoreur de Ligue Magnus pour rien (4-1 27’47).



Bachelet trouve le poteau de Dubeau (35’40). Pintaric passe un second tiers plus tranquille de son côté.

Avec trois buts d’écarts, le match semble plié…



Engagements : 13/10 Grenoble

Tirs : 12/8 Grenoble

photo : Delphine Verdonnet

Bordeaux revient avec de bonnes intentions dans le dernier tiers. Puffer et Giroux testent d’entrée Pintaric (41’). Tomasino tente lui aussi sa chance (43’).



En supériorité après une pénalité contre Crinon, non suspendu en Coupe de France, Bordeaux pousse encore avec Giroux et Beaudry (44’).



Loïc Farnier parvient à partir en break dans le dos de la défense des BDL mais rate la cible…



Bordeaux tentera bien le tout pour le tout en sortant son gardien, sanctionné immédiatement par un but de Treille en cage vide (5-1 58'28), mais il est déjà trop tard, la qualification est pour Grenoble.



Engagements : 14/11 Grenoble

Tirs : 14/8 Bordeaux



Les spectateurs ont pu assister à un match de haut niveau. L’intensité était présente dans cette rencontre. Bordeaux a posé des problèmes à Grenoble mais le coup de moins bien dans le second tiers leur a été fatal. Il aurait aussi fallu être plus efficace en supériorité numérique. Pintaric a, il est vrai, encore été excellent. Si on rajoute un grand Boivin, Grenoble a encore un peu de marge face à ses concurrents à domicile. Grenoble mérite donc cette victoire et se retrouve en demi-finale de Coupe de France, à une étape de Paris Bercy.

photo: Jean-Christophe Salomé







