Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/4 Finale : Grenoble vs Anglet 5 - 2 (2-1 2-0 1-1) Le 29/11/2022 Grenoble [ Grenoble ] [ Anglet ] Grenoble en demi finale de Coupe de France Après avoir bien négocié les deux premiers tours de coupe de France contre Chamonix puis Chambéry, Grenoble recevait en quarts de finale l’équipe d’Anglet avec la nécessité de prendre la victoire dans cette compétition à élimination directe. Les basques venaient quant à eux avec l’idée de refaire le même coup que précédemment en championnat face aux isérois avec une courte victoire sur le score de 1-0 et un blanchissage de son gardien Robson. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 30/11/2022 à 14:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3508 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Furet assistés de MM. Gonçalves et Ugolini Buts :

Grenoble : 10.47 Adel Koudri (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 16.09 Sacha Treille (ass Nicolas Deschamps et Lucien Onno) ; 20.44 Nicolas Deschamps (ass Maxim Lamarche et Aurelien Dair) ; 36.58 Nicolas Deschamps (ass Markus Poukkula et Damien Fleury) ; 44.49 Dylan Fabre (ass Kyle Hardy et Damien Fleury)

Anglet : ; 18.41 Matyas Zelingr (ass Alexei Polodyan et Austin Glover) ; 41.33 Victor Ranger (ass Anton Vasilyev) Pénalités 20 minutes contre Grenoble 22 minutes contre Anglet Photographe Lardière Laurent N.Deschamps homme du match coté BDL Grenoble commence le match avec la ferme intention de faire très rapidement la différence et éviter de reproduire le scénario du dernier match face à Anglet et un zéro pointé (1-0).



Quattrone est le premier à tenter sa chance (1’43) avant que Kyle Hardy y aille d’un slap puissant (1’47).



Grenoble n’est pas loin du but avec Dylan Fabre qui perce la défense d’Anglet et prend un bon tir du poignet qui touche le poteau de Robson, qui était battu (6’45). Le premier but n’était pas loin. Il faut attendre quelques minutes de plus pour voir Grenoble faire la différence en double supériorité numérique. Deschamps trouve parfaitement Koudri au second poteau qui ne rate pas la cage grande ouverte (1-0 10’47).



Grenoble se rend le match facile avec un second but de Sacha Treille qui dévie une passe de Deschamps, encore lui (2-0 16’09).



Anglet reste cependant "en vie" avec un but avant la fin du tiers. Zelingr slap et le palet glisse sous le bras de Stepanek (2-1 18’41).



Engagements : 13/12 Grenoble

Tirs : 11/7 Grenoble



Photographe Lardière Laurent Robson au four et au moulin devant l'attaque grenobloise Grenoble est bien décidé à ne pas se faire remonter et dès l’entame du second tiers, Deschamps traverse la glace sans être attaqué, il prend finalement un lancer qui trouve le petit filet (3-1 20’44). La défense d’Anglet a été trop sur la réserve et a laissé Deschamps faire parler son talent.



Anglet tente en power play de se montrer dangereux avec notamment les deux étrangers Polodyan et Vasilev mais Stepanek est attentif et repousse le danger.



Deschamps est dans un grand soir et met fin au suspens tout relatif de cette rencontre. Il marque le 4éme but grenoblois (4-1 36’58) pour un doublé dans ce tiers et déjà 4 points sur la rencontre.



Engagements : 13/9 Anglet

Tirs : 13/11 Anglet



Photographe Laurent Lardière Ranger et les angloys n'on pas créer de surprise à Grenoble Anglet reprend le troisième tiers avec de l’envie. Un power play est offert aux Basques et Ranger trouve la faille moins d’une minute plus tard (4-2 41’33).



Grenoble repart à l’attaque et pense avoir marqué un nouveau but. Il sera refusé pour un contact sur Robson qui semble d’abord touché avant de reprendre la partie (43’15).



En power play, Grenoble y va d’un dernier but par Dylan Fabre qui rentre rapidement en zone offensive et lance parfaitement du poignet en pleine lucarne pour un joli but (5-2 44’49).



Robson sera plusieurs fois sollicité sur cette fin de partie et sauvera les siens plusieurs fois (56’).



Engagements : 14/7 Grenoble

Tirs : 18/9 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Koudri vient d'ouvrir le score pour les grenoblois Grenoble remporte ce quart de finale sans trop de dfifficulé au final et retrouvera en demi soit Mulhouse, Gap ou Angers. La coupe de France était un objectif affiché en début de saison. Bercy n’est plus très loin désormais. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi et Grenoble devrait vraisemblablement jouer à l’extérieur. Concernant la rencontre, retenons le festival de Nicolas Deschamps qui avec deux buts et deux assistances aura marqué cette rencontre de son empreinte.



Pour Anglet, la mission était difficile et elle l’a été avec un effectif loin d’etre au complet. Robson a fait ce qu’il a pu mais il aurait fallu faire douter plus longtemps les grenoblois et avoir un power play plus efficace. Anglet va pouvoir se consacrer à 100% à sa mission première : assurer le maintien en Ligue Magnus le plus rapidement possible. Cet effectif en a largement les capacités autour de son très bon gardien Robson. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur