Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/8 de Finale : Bordeaux vs Grenoble 1 - 2 (1-0 0-2 0-0) Le 26/11/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Les Boxers manquent de peu les quarts Hier soir, à Mériadeck, lors des huitièmes de finale de la Coupe de France, les Boxers de Bordeaux retrouvaient les Brûleurs de Loups de Grenoble, tenants du titre, pour une nouvelle bataille qui s'annonçait intense et spectaculaire. Si les bordelais l'ont emporté largement à Clermont-Ferrand au tour précédent (10-1), les BDL ont connu un match plus accroché, finalement remporté (5-3) à Chamonix. Les deux équipes, ayant pour objectif, d'aller le plus loin possible dans cette compétition... le match promet un nouveau combat de gladiateurs sur le glaçon bordelais. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 27/11/2024 à 17:30 FICHE TECHNIQUE



2920 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rohwedder assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Bordeaux : 08.47 Esteban Ragot (ass Aina Benjamin Rambelo et Julien Guillaume)

Grenoble : ; 25.34 Matias Bachelet (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 31.16 Kyle Hardy (ass Charles Schmitt et Nicolas Deschamps) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Grenoble



Absents Bordeaux : Tommy Giroux (Canada, raison familiale) – Mathieu Pompei (blessé) – Tom Guidoux



Absents Grenoble : Jakub Stepanek – Pierre Crinon – Antoine Fertin – Samuel Régis – Damien Fleury



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Matija Pintaric (Grenoble)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Sacha Treille (Grenoble)





Le match est commencé depuis moins d'une minute lorsque la première véritable occasion, en faveur des visiteurs, arrive sur un tir de Matias Bachelet sorti par Quentin Papillon (0'54). La réponse bordelaise ne tarde pas et Julius Valtonen offre le premier arrêt d'une nouvelle longue série à Matija Pintaric (1'38). En début de match, les meilleures situations offensives se passent devant la cage des Boxers.



Quelques instants plus tard, Rudolfs Polcs se présente face à Matija Pintaric et voit son tir bloqué par le gardien des BDL (3'54). Les visiteurs se procurent ensuite deux nouvelles opportunités pour ouvrir le score. Quentin Papillon bloque un tir d'Aurélien Dair sur le côté droit (4'07), puis en récupérant une passe de François Beauchemin, Alexandre Mallet manque sa déviation qui frôle le cadre (5'16). Après un peu moins de neuf minutes, les Boxers vont être récompensés les premiers. Julien Guillaume, sur le côté droit, évite un défenseur et trouve Aina Rambelo, positionné derrière la cage de Matija Pintaric. Celui-ci revient sur la gauche, toujours à l'arrière de la cage et transmet une passe idéale à Esteban Ragot qui place son tir dans le coin droit (1-0 à 8'47).



Dix secondes seulement s'écoulent après l'ouverture du score des Boxers, et Loik Poudrier rejoint le banc de la prison pendant deux minutes (8'57), suivi moins de trente secondes plus tard du grenoblois François Beauchemin (9'26). Les deux équipes évoluent alors à quatre contre quatre.



Photographe : © Stéphanie Prévot

A la mi-période, Quentin Papillon bloque un bon tir de Nicolas Deschamps (10'06). Sur l'action qui suit, Nikita Jevpalovs accélère sur la droite et parvient à servir Kevin Spinozzi mais Matija Pintaric intervient brillamment (10'43). Les gardiens poursuivent leur duel qui ne manque absolument pas d'intérêt. Quentin Papillon repousse à l'aide de sa crosse un tir de Nicolas Deschamps (12'35) alors que devant l'autre cage, Matija Pintaric bloque une tentative à mi-hauteur de Loik Poudrier (13'28).



Le rythme de la rencontre reste très élevé avec deux équipes qui se répondent très régulièrement dans le secteur offensif. Justin Hamonic lance une nouvelle attaque bordelaise en trouvant Rudolfs Polcs mais le tir du letton passe à gauche (14'11). Suite à une contre-attaque de Loik Poudrier qui n'a rien donné, à moins de trois minutes de la pause, les BDL repassent à l'offensive avc un tir au niveau de la ligne bleue de Christophe Boivin bloqué par Quentin Papillon (17'18).



Les Boxers conservent leur petit but d'avance à la fin d'un premier tiers-temps très animé.





Tirs BORDEAUX 14 GRENOBLE 12



2ème période :



Au retour des vestiaires, les deux équipes tentent de réinstaller leur jeu d'attaque à tour de rôle en faisant circuler rapidement le palet d'une moitié de glace à l'autre. Après avoir obtenu quelques situations près de la cage bordelaise, les visiteurs bénéficient d'un power-play qu'ils vont exploiter de la meilleure manière possible. Kévin Dusseau est sanctionné pendant deux minutes (23'55). Depuis la droite, après la ligne bleue, Nicolas Deschamps adresse une superbe passe diagonale à Matias Bachelet qui place un tir dans le coin gauche de la cage sur lequel Quentin Papillon ne peut que s'incliner (1-1 à 25'33).



Deux minutes plus tard, alors qu'ils se trouvent devant la cage des Boxers, Christophe Boivin et Bastien Lemaitre s'affrontent durement. Le grenoblois est sanctionné d'une crosse haute et le défenseur bordelais pour dureté (27'37). Le gardien des Boxers Quentin Papillon montre tout son talent en remportant son face à face devant Kyle Hardy (28'24).



Photographe : © Laurent Robert

Les locaux réagissent instantanément avec une accélération d'Esteban Ragot sur la gauche. Celui-ci trouve Julien Guillaume, lancé vers la cage, qui manque le cadre sur sa déviation (28'43). Peu après la mi-match, servi par Charles Schmitt, Nicolas Deschamps franchit la ligne bleue encore sur le côté droit, comme lors de l'égalisation iséroise, et décale cette fois-ci Kyle Hardy sur la gauche, libre de tout marquage. Le numéro 4 des BDL punit les Boxers avec un tir précis en première intention qui termine dans la lucarne de Quentin Papillon (1-2 à 31'16).



Quelques minutes plus tard, Théo Gueurif voit son tir repoussé par le gardien bordelais (35'20). En fin de tiers-temps, le tir lointain d'Enzo Carry termine dans la mitaine d'un Matija Pintaric, au sommet de son art une nouvelle fois dans ce match.



Il reste maintenant vingt minutes aux joueurs d'Olivier Dimet pour renverser la situation.



Tirs BORDEAUX 11 GRENOBLE 11



3ème période :



Les visiteurs sont rapidement sanctionnés dans le troisième tiers-temps car Guillaume Leclerc, double buteur dimanche, écope d'une prison pour un cinglage (41'55). Le power-play bordelais donne deux tirs par Emils Gegeris (42'46) après une longue série de passes, puis Samuel Salonen (43'00), sur lesquels Matija Pintaric intervient brillamment. Les Boxers tentent d'égaliser avec tous les moyens dont ils disposent en imposant une grosse domination autour de la cage des BDL. Aina Rambelo bute sur le gardien slovène (44'48). La pression bordelaise s'intensifie au fil des minutes avec un enchaînement d'occasions mais Matija Pintaric et sa défense forment un mur infranchissable... rien ne passe.



Photographe : © Stéphanie Prévot

Christophe Boivin obtient l'une des trois occasions grenobloises de cette période et trouve la mitaine de Quentin Papillon (50'48). Un nouveau power-play est obtenu par les Boxers grâce à la prison de François Beauchemin à six minutes de la fin (53'19). Les locaux continuent de dominer clairement ce dernier acte mais la réussite ne veut pas les accompagner. Matija Pintaric continue son festival d'arrêts en restant impérial. La dernière pénalité de la rencontre est infligée à Aurélien Dair (58'55) au moment ou Olivier Dimet décide de demander un temps-mort.



Jusqu'au bout, la défense grenobloise résiste à la très forte pression des Boxers. Devant sa cage, Matija Pintaric ne commet aucune erreur et aura été le principal artisan de la qualification de son équipe en Gironde ce mardi soir.



Tirs BORDEAUX 26 GRENOBLE 3



Grenoble continue son aventure en quart de finale de la Coupe de France face à une équipe bordelaise qui a vraiment tout tenté pour réaliser l'exploit. Seulement, il y avait un gardien exceptionnel face à elle dont le métier et le talent ne sont plus à prouver.

Les Boxers vont maintenant pouvoir se consacrer plus sérieusement à la suite du championnat et cela commence vendredi...à Marseille.



Photographe : © Laurent Robert





Gardiens

Quentin Papillon 24 arrêts (59'15)

Matija Pintaric 50 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



GRENOBLE : 69 Matija Pintaric



BORDEAUX : 32 Quentin Papillon



Prochain match

Marseille / Bordeaux (Vendredi 29 Novembre 20h15 Ligue Magnus J22)





