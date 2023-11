Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - 1/8 Finale : Grenoble vs Marseille 5 - 1 (2-0 3-1 0-0) Le 14/11/2023 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Marseille ] Grenoble passe en quart face à Marseille. La trêve internationale vient de se terminer et la reprise s’effectue sur ce match sec des 1/8e de finale de Coupe de France. Après avoir passé le premier tour à Lyon, Grenoble reçoit Marseille qui s’est qualifié au détriment de Briançon. Les Grenoblois ont battus à 2 reprises leurs adversaires du soir en championnat, mais sur ce type de format les enjeux sont plus importants et le duel de ce soir devrait être plus indécis. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 15/11/2023 à 00:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3967 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Bourreau assistés de Mme Cheyroux et de M. Goncalves Buts :

Grenoble : 09.38 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 16.02 Timothé Quattrone (ass Nicolas Deschamps et Jonathan Racine) ; 21.50 Aurelien Dair (ass Alexandre Lavoie et Adel Koudri) ; 27.26 Nicolas Deschamps (ass Loïc Farnier et Maxim Lamarche) ; 37.14 Aurelien Dair (ass Kyle Hardy et Maxim Lamarche)

Marseille : ; 27.44 Sasha Djigaouri (ass Gennadi Stolyarov) Pénalités 18 minutes dont 10 à Fleury contre Grenoble 10 minutes contre Marseille



Les deux équipes entrent prudemment dans leur rencontre. Il faut attendre la 4e minute pour voir Farnier tester Ciliak après une belle entrée de zone de Deschamps. Puis à la 6e Stepanek repousse la première action de Stolyarov puis celles de Kadlec. Mais tout cela manque considérablement de rythme. A mi tiers le jeu est toujours équilibré avec peux d’occasions dangereuses. Marseille hérite d’un jeu de puissance se fait prendre à l’engagement par Koudri qui lance Treille et le suit. Un contre rapide et efficace puisque Koudri conclu [1-0 / 9’38’’].



Marseille n’arrive pas à installer son jeu de puissance et part à la faute. A 4 contre 4 pendant 35’’ le jeu est un peu plus rapide, puis Grenoble évolue en supériorité mais n’arrive pas à s’imposer. Quattrone récupère un palet dans le slot dos au gardien, il ne peut se retourner, mais du revers entre ses jambes surprend Ciliak [2-0 / 16’02’’]. Un but tout simplement fantastique qui a réjoui le public, les joueurs et bien sur le buteur qui n’en revenait pas.



En fin de tiers le trio Dufek, Stolyakoc, Dvorak a donné un peu de travail au portier isérois sans réussir à revenir au score. Les locaux mènent à la pause avec un peu de réussite.



Le deuxième tiers s’annonce plus animé avec une longue présence offensive des grenoblois qui sollicitent Ciliak à plusieurs reprises. A. Dair, fête son retour par un premier but bien servi par Lavoie [3-0 / 21’50’’].



Marseille dépassé part à la faute, le jeu de puissance est bien installé mais les Spartiates résistent fort bien. De nouveau au complet, Ruel sert Siraudin mais Stepanek s’impose de la botte. Farnier arrive à s’échapper pour servir Deschamps dont le lancer ne laisse aucune chance à Ciliak [4-0 / 27’26’’]. Marseille répond de suite par Djigaouri dont le tir (vraisemblablement contré) passe au-dessus de la jambière de Stepanek [4-1 / 27’44’’].



Un nouveau jeu de puissance pour Grenoble ne donne rien, alors qu’à sa sortie de prison Kalkis récupère le palet mais voit Stepanek se coucher devant lui pour éviter le but. Hardy adresse une passe laser à A. Dair qui d’un joli mouvement trompe Ciliak du revers [5-1 / 37’14’’].



Grenoble a logiquement pris le large dans ce tiers prolifique en buts.



Après 5 minutes de troisième tiers plutôt ennuyeuses, Treille bien décalé par Lavoie lance au dessus à sa grande déception. De l’autre coté Stepanek peut s’estimer chanceux de voir Ruel louper sa cage grande ouverte. Crinon se fait pénalisé, Fleury conteste auprès des arbitres et Grenoble se retrouve en double infériorité. Stepanek est au four et au moulin et Marseille ne passe pas puis part à la faute.

Le jeu à 4 contre 4 puis la supériorité grenobloise ne donneront rien. Marseille défend très bien en infériorité et arrivent à tuer 2 minutes supplémentaires. Aucun but ne sera finalement marqué dans ce tiers et Marseille doit s’incliner une nouvelle fois à Pôle Sud.



Grenoble passe en quart de finale, dans un match qui aura manqué d’intensité de part et d’autre, la trêve y aura été pour beaucoup. La nouvelle recrue des Brûleurs De Loups, Roman Lyubimov, a fait ses premiers pas aux cotés d’A. Dair et d’Aubin mais il était clairement en manque de rythme lui aussi. Il n’y a malheureusement plus de match pour se régler avant la coupe d’Europe qui débute vendredi, il va falloir être dans le rythme et efficace d’entrée pour finir à une des 2 premières places synonymes de finale.



Retour Réactions sur l'article







