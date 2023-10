Hockey sur glace - Coupe de France - 1er Tour : Paris (FV) vs Reims 9 - 7 (2-1 4-0 3-6) Le 30/09/2023 Accor Hotels Arena - Patinoire Sonja Henie [ Paris (FV) ] [ Reims ] CDF : Les Français volants s'impose à domicile Pour ce premier tour de la Coupe de France, Les Phenix de Reims se déplaçait chez les Français volants de Paris, un adversaire qu’ils connaissent bien et ancien club de leur back-up Justine Crousy Theode. Accor Hotels Arena - Patinoire Sonja Henie, Hockey Hebdo © Mickaël Louis le 03/10/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



123 spectateurs Arbitres : M. Florian Aurat assisté de Charles Baudoin et Gaëlle Bourdon Buts :

Paris (FV) : 13:44 Léo Cuzin (ass Romans Nekludovs et Elmo Barnier) ; 26:36 Oleg Kuzmin (ass Léo Cuzin et Elmo Barnier) ; 26:46 Hugo Dumont (ass Elmo Barnier) ; 28:13 Léo Cuzin (ass Romans Nekludovs et Elmo Barnier) ; 33:35 Noé Gersanois (ass Marc Slupski et Aurélien Vinals) ; 41;25 Léo Cuzin (ass Romans Nekludovs et Oleg Kuzmin) ; 44:50 Noé Gersanois (ass Karl Lacombe et Aurélien Vinals) ; 4:56 Karl Lacombe (ass Aurélien Vinals et Marc Slupski) ; 52:59 Léo Cuzin (ass Oleg Kuzmin et Romans Nekludovs)

Reims : ; 43:30 Ludwig Tellstrom ; 46:39 Brendan Martial (ass Eddie Gustavsson) ; 49:47 Brendan Martial (ass Dwayne Goudard et Justine Crousy Theode ) ; 4:19 Dwayne Goudard (ass Thomas Daigneau et Brendan Martial) ; 51:37 Thybaud Rouillard ; 52:13 Nolan Eriksson (ass Nikita Kliev et Dwayne Goudard) ; 55:16 Brendan Martial (ass Tobias Henriksson et Eddie Gustavsson) Pénalités 18 minutes (9x2mn) contre Paris (FV) 43 minutes (9x2mn+5mn+20mn) contre Reims



(0-1 à 4:19) les esprits étaient un plus confiants pour les Phénix suite à leur trois défaites en préparation.

La réaction parisienne ne se faisait cependant pas attendre, tout d'abord par Karl Lacombe assisté de Aurélien Vinals et Marc Slupski (1-1 à 4:56) puis par Léo Cuzin assisté de Romans Nekludovs et Elmo Barnier (2-1 à 13:44).

Les périodes de superiorité ne modifient pas le tableau d'affichage et c'est sur ce score que les deux équipes rejoignent les vestiaires.



Fin du premier tiers 2-1.



Photographe - © Mickaël Louis

Les Français volants dominent, sans partage la seconde période en trouvant par quatre fois la voie des filets visiteur.

Tout d'abord par Oleg Kuzmin assisté de Léo Cuzin et Elmo Barnier qui sonne la première charge. (3-1 à 26:36)

Il ne faut que dix secondes à Hugo Dumont assisté de Elmo Barnier pour trouver une nouvelle ouverture. (4-1 à 26:46)

Moins de 2 minutes plus tard c'est Léo Cuzin assité de Romans Nekludows et Elmo Barnier, qui s'offre sa seconde réalisation de la soirée. (5-1 à 28:13)

C'est finalement à 33:35 que Noé Gersanois assisté de Marc Slupski et Aurélien Vinals signe le dernier but de ce second tiers. (6-1)



Fin du deuxième tiers 6-1.



Le début du dernier tiers est marqué par un changement de gardien pour les Français volant, Severi Soukka cédant sa place à Théo Florchinger.

Le tableau d'affichage s'affole dès les premières minutes ! Les hôtes s'offrent le premier but de cette période par Léo Cuzin assisté de Romans Nekludovs et leg Kuzmin. (7-1 à 41:25)

Deux minutes plus tard, les rémois retrouvent la voie des filets par Ludwig Tellström (7-2 à 43:30)

La réponse parisienne ne se fait pas attendre par Noé Gersanois assisté de Karl Lacombe et Aurélien Vinals. (8-2 à 44:50)

Suite à cette action Reims effectue à son tour un changement de gardien, Christoffer Hanning cédant sa place à Justne Crousy-Theode.



Photographe - © Mickaël Louis

Reims va reprendre la main sur cette rencontre en s'offrant 4 réalisations consécutives.

Brendan Martial trouve par deux fois le filet adverse. Tout d'abord à 46:39 assisté de Eddie Gustafsson (8-3) puis à 49:47 assisté par Dwayne Goudard et Justine Crousy-Theode. (8-4)

Le temps mort prit par les parisiens ne change pas la dynamique des visteurs qui inscrivent deux nouveaux buts. Thybaud Rouillard inscrit le premier (8-5 à 51:37) imité à 52:13 par Nolan Erikson assisté de Nikita Klyuev et Dwayne Goudard. (8-6)

En inscivant son 5ème but de cette soirée, Léo Cuzin assisté de Oleg Kuzmin et Romans Nekludovs (9-6 à 52:59) donne un coup d'arrêt à la rebellion rémoise.

La fin de cette période marquée par des pénalités et le dernier but de Brendan Martail assisté de Tobias Henriksson et Eddie Gustafsson (9-7 à 55:16) ne changent pas l'issue de la rencontre.



Malgré 6 buts rémois dans cette période, la victoire est parisienne sur le score de 9-7 et signe la fin de l'aventure Coupe de France pour les Phénix.

Avec l'ouverture du score Rémois dès la 4ème minute par Dwayne Goudard assisté de Thomas Daigneau et Brendan Martialles esprits étaient un plus confiants pour les Phénix suite à leur trois défaites en préparation.La réaction parisienne ne se faisait cependant pas attendre, tout d'abord par Karl Lacombe assisté de Aurélien Vinals et Marc Slupskipuis par Léo Cuzin assisté de Romans Nekludovs et Elmo Barnier ().Les périodes de superiorité ne modifient pas le tableau d'affichage et c'est sur ce score que les deux équipes rejoignent les vestiaires.Les Français volants dominent, sans partage la seconde période en trouvant par quatre fois la voie des filets visiteur.Tout d'abord par Oleg Kuzmin assisté de Léo Cuzin et Elmo Barnier qui sonne la première charge.Il ne faut que dix secondes à Hugo Dumont assisté de Elmo Barnier pour trouver une nouvelle ouverture.Moins de 2 minutes plus tard c'est Léo Cuzin assité de Romans Nekludows et Elmo Barnier, qui s'offre sa seconde réalisation de la soirée.C'est finalement à 33:35 que Noé Gersanois assisté de Marc Slupski et Aurélien Vinals signe le dernier but de ce second tiers.Le début du dernier tiers est marqué par un changement de gardien pour les Français volant, Severi Soukka cédant sa place à Théo Florchinger.Le tableau d'affichage s'affole dès les premières minutes ! Les hôtes s'offrent le premier but de cette période par Léo Cuzin assisté de Romans Nekludovs et leg Kuzmin.Deux minutes plus tard, les rémois retrouvent la voie des filets par Ludwig TellströmLa réponse parisienne ne se fait pas attendre par Noé Gersanois assisté de Karl Lacombe et Aurélien Vinals.Suite à cette action Reims effectue à son tour un changement de gardien, Christoffer Hanning cédant sa place à Justne Crousy-Theode.Reims va reprendre la main sur cette rencontre en s'offrant 4 réalisations consécutives.Brendan Martial trouve par deux fois le filet adverse. Tout d'abord à 46:39 assisté de Eddie Gustafssonpuis à 49:47 assisté par Dwayne Goudard et Justine Crousy-Theode.Le temps mort prit par les parisiens ne change pas la dynamique des visteurs qui inscrivent deux nouveaux buts. Thybaud Rouillard inscrit le premierimité à 52:13 par Nolan Erikson assisté de Nikita Klyuev et Dwayne Goudard.En inscivant son 5ème but de cette soirée, Léo Cuzin assisté de Oleg Kuzmin et Romans Nekludovsdonne un coup d'arrêt à la rebellion rémoise.La fin de cette période marquée par des pénalités et le dernier but de Brendan Martail assisté de Tobias Henriksson et Eddie Gustafssonne changent pas l'issue de la rencontre.Malgré 6 buts rémois dans cette période, la victoire est parisienne sur le score de 9-7 et signe la fin de l'aventure Coupe de France pour les Phénix. REPORTAGE PHOTOS

17 items

Photographe : © Mickaël Louis

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

Photographe - © Mickaël Louis

Photographe - © Mickaël Louis Photographe - © Mickaël Louis

Nos LIENS



Calendrier | Coupe de France toute l'information



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo