Coupe de France - 8ème de Finale : Chambéry vs Grenoble 1 - 5 (1-1 0-4) Le 02/11/2022 Patinoire de Buisson-Rond [ Chambéry ] [ Grenoble ] Un tour plutôt tranquille pour les grenoblois. Second match de Coupe De France pour Grenoble qui se déplace chez les Éléphants de Chambéry (actuellement 10e de D1), un des clubs partenaires dans lequel évoluent certains jeunes de la formation des BDL. Une rencontre pas évidente donc à négocier pour les deux effectifs. La patinoire est pleine avec plus de 1000 spectateurs dont un bus d'Irréductibles grenoblois. Sur cette petite glace face à une équipe de division inférieur, le piège est dressé. Patinoire de Buisson-Rond, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 02/11/2022 à 23:46



Buts :

Chambéry :

Grenoble : Chambéry attaque fort avec une première interception de Labbe qui lance sur Garnier. La première faute grenobloise est sifflée à 1’18’’ de jeu, les locaux installent leur jeu de puissance que Bachelet conclu [1-0 / 2’02’’]. Sur une nouvelle supériorité Labbe n’est pas loin de doubler la mise, Grenoble n’est pas encore dans son match. Raymond accélère, se joue de la défense et sert Champagne qui ne peut reprendre. Quelques timides tentatives des isérois permettent au jeune gardien Slovène, formé à Jesenice, de se mettre en chauffe. Très mobile il réalise de belles parades face à Treille, Fleury ou encore Hardy à la mi tiers. Il résiste même aux deux jeux de puissance grenoblois, biens installés mais qui manquent quand même de conviction [14’ puis 16’]. Après avoir gagné l’engagement en zone offensive, Deschamps s’extirpe en direction de la cage, centre sur Fleury qui conclu [1-1 / 18’03’’]. Le tiers se termine sur ce score de parité, Chambéry a proposé du joli jeu à la fois offensif et défensif face à des grenoblois qui semblent sur la retenue.

photo: Jean-Christophe Salomé

Chambéry entre moins bien dans ce tiers avec une pénalité qu’ils tiennent face aux nombreux lancers du duo Deschamps – Fleury ou de Treille qui échoue sur la jambière de Kogovsek. En fin de jeu de puissance, Fleury bien servi par Dechamps trouve une magnifique lucarne [1-2 / 25’04’’]. Pourtant Kogovsek ne démérite pas il joue de la mitaine et des jambières, Treille en fait les frais. Sur un centre en retrait de Poukkula, Deschamps ne laisse aucune chance au gardien [1-3 / 28’17’’]. Bachelet se met une nouvelle fois en lumière à mi-match avec ce contre lors duquel il tente de dribbler Garnier qui lui subtilise le palet. Chambéry se procure encore quelques contres mais manque de perspicacité alors que Garnier ne semble pas si serein sur ces actions. Deschamps une fois de plus surprend la défense et sert Fleury pour son triplé [1-4 / 37’26’’]. Après un premier tiers ou Grenoble a clairement laisser Chambéry s’exprimer, les BDL ont pris le contrôle du palet pour creuser l’écart.

photo: Jean-Christophe Salomé

Garnier doit sauver face à Berdniks des le début du dernier tiers que les éléphants attaquent sur les chapeaux de roue. Mais le rythme faiblis aussi vite qu’il a commencé. Fabre passe en force le 5e filet grenoblois [1-5 / 45’15’’]. Kogovsek, peut-être victime de crampes, s’effondre sur la glace et peine à se relever alors que l’arbitre tarde à siffler [50’]. Trillat le remplace et n’a pas le temps de se mettre dans le match que Koudri, Fabre et A. Dair proposent une belle combinaison à 3 qui termine au fond [1-6 / 50’24’’]. Une des rares actions chambérienne est à l’actif de D. Reboh qui, sur un palet oublié par la défense grenobloise, tir en pivot mais Garnier capte la rondelle. Malgré un bel arrêt face à Fleury, Trillat voit le palet passer entre ses jambes sur le tir de Munoz [1-7 / 54’19’’]. Poukkula et Djigaouri se chamaillent quelque peu et se retrouvent en prison avant que cela ne dégénère en baston. Le match se termine sur une supériorité des éléphants à 4 contre 3 puisqu’Hardy écope d’une 2+2 mais rien ne sera plus marqué.



Les BDL passent finalement ce tour sans trop forcer ni proposer un haut niveau de jeu. Ils ont eu du mal a prendre leurs marques sur cette petite glace qui laisse moins de place mais qui aurait du amener de la vitesse. Chambéry a tout donné, surtout dans le premier tiers, mais n’a pas réussi à développer son jeu dans les suivants. Grenoble connaîtra bientôt son adversaire pour les quarts qui se dérouleront fin novembre. Angers tenant du titre s’est qualifié alors que Rouen est tombé ce soir face à Cergy. Attention donc aux Jokers que les grenoblois vont recevoir vendredi à Pôle Sud.

photo: Jean-Christophe Salomé







