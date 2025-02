Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - Finale : Grenoble vs Angers 2 - 3 (1-1 1-1 0-1) Le 16/02/2025 Paris, AccorHotel Arena [ Grenoble ] [ Angers ] Et de 4 pour Angers ! Nouvel événement de grande ampleur à Bercy avec cette finale inédite de Coupe De France entre les 2 meilleures équipes du championnat. Grenoble voudrait un 3e titre consécutif afin d’établir un record, mais il faudra batailler dur face à Angers, dont les dernières finales en 2014 et 2022 se sont soldées par la victoire ! La patinoire est comme toujours pleine à craquer, malheureusement le tournoi des petites crosses et le show sont absents cette année. Paris, AccorHotel Arena, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 16/02/2025 à 21:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



13000 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Grenoble : 12:54 Christophe Boivin (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 27:53 Kyle Hardy (ass Sacha Treille et Nicolas Deschamps)

Angers : ; 14:13 Peter Valier (ass Neil Manning et Nicolas Ritz) ; 23:33 Sami Tavernier (ass Matt Prapavessis et Matt Wilkins) ; 43:58 Téo Sarliève (ass Vincent Llorca) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Angers



photo: Nicolas Scordialo Grenoble démarre par un poteau d’Hardy mais se montre maladroit avec des dégagements interdits. Halley essaye pour Angers sans problème pour Pintaric. Les défenses prennent le dessus et le jeu peine à s’installer en zone offensive. Le rythme n’est pas intense peut être dû à une glace ralentissant le palet menant ainsi à des erreurs et des interceptions. La première occasion de but est pour Angers à la 8e par Di Dio Balsamo qui force Pintaric à se coucher puis Shaw l’oblige à dévier du bouclier. Grenoble profite d’une faute angevine pour installer un premier jeu de puissance et le valider. O’Connor laisse un rebond sur le lancer de Beauchemin que Boivin s’empresse de récupérer pour l’ouverture du score [1-0]. L’avantage est de courte durée puisque Valier, sur un lancer anodin, voit le palet rebondir sur la botte de Pintaric et finir dans la cage [1-1]. Les Grenoblois se gênent souvent à la récupération du palet, mais Angers ne profite pas. Ces derniers sont à nouveau pénalisés mais opposent une défense solide et ne laissent rien passer jusqu’à la sirène. Grenoble, un peu au-dessus sur ce premier tiers, a joué de malchance avec une redoutable efficacité angevine qui marque avec seulement 3 tirs.



Début de seconde période en supériorité pour les Grenoblois incapables de s’installer. De retour au complet cela chauffe un peu devant la cage d’O Connor qui s’en sort malgré la perte de sa crosse. Un 2 contre 1 permet à Gaborit de lancer sur Pintaric qui dévie. Tavernier bien servi de la bleue par Prapavessis ajuste proprement le portier isérois d’un tir rapide du poignet [1-2]. Grenoble subit dans ce tiers face à des Ducs qui pressent haut et empêche toute installation en zone offensive. En récupérant le palet Angers trouve des angles de tirs par Sabatier ou encore Rouhiainen mais Pintaric ferme la porte. Treille arrive à percer la défense, Hardy récupère la rondelle et la glisse entre le poteau et le gardien [2-2]. Le jeu est un peu brouillon, Wilkins parvient à coucher Pintaric mais n’arrive pas à prolonger le mouvement pour scorer. Passée la mi-match les Grenoblois hérite d’une 3e supériorité numérique sous les huées des supporters Angevins pas de cet avis. Il est vrai que les arbitres laissent beaucoup jouer et n’ont pour l’instant pénaliseé que les Ducs. Les quelques tentatives grenobloises sont bien contrôlées par la défense et O’Connor fait le reste. Une fois de plus la sirène renvoie tout le monde aux vestiaires, le match est relativement fermé.



La reprise est pénible pour les deux camps, il faut attendre 3 minutes pour voir enfin du danger porter à la cage par Tavernier. La seconde offensive menée par Sarlieve en remontant toute la patinoire fait mouche d’un joli tir du poignet [2-3]. Les Grenoblois ne sont pas loin d’égaliser sur une erreur de relance, ils essayent de faire le jeu mais la défense est intraitable. Grenoble se met en difficulté en se faisant pénaliser pour la première fois, heureusement pour eux le jeu de puissance n’est pas en place et ne propose aucun tir. Pas le temps de jouer au complet qu’Angers est pénalisé mais leur défense même à 4 est très solide et aucun tir ne parvient jusqu’à leur portier. Au complet Fleury oblige O’Connor à dévier sur Bachelet qui rate la cage ouverte. Grenoble pousse mais sans vitesse ni précision et offre un contre à Nicholls et Halley qui échouent sur Pintaric qui en perd sa crosse et joue quelques instants avec celle de son défenseur heureusement sans conséquence. Grenoble tente de faire le jeu mais la défense est hermétique et les contres angevins fusent, laissant les retours grenoblois à la traine. Le temps mort posé par les isérois à 3 minutes de la fin permet de mettre en place la tactique avec la sortie du gardien à 2 minutes de la sirène. Mais rien ne change, la défense est en place et les Ducs s’offrent le titre bien mérité.



Comme attendu, la finale était serrée et les défenses ont pris le pas sur les attaques rendues peut-être lente à cause de la glace. Ainsi peu de tirs ont été proposés, Angers se montrant plus en réussite sur ses 20 tirs.

Angers s’offre une nouvelle Coupe de France et perd moins de finales que son adversaire du soir. Rouhiainen peut fêter sa 3e Coupe de France d’affilée, comme Onno même si ce dernier ne jouait pas ce soir. Les Ducs lancent ainsi un message fort en vue des phase finales et montrent qu’ils sont bien là cette année pour aller au bout. Réponse dans 2 mois.

Grenoble chute à nouveau cette saison dans une finale. Après la déception de Cardiff, il faudra digérer celle-ci et se relancer pour les phases finales de la Magnus. Mais que manque t’il à cette équipe pour gagner le jour J ? Certes Hilderman, et Schmidt ne jouaient pas mais Regis a tenu son rôle en défense. Un Leclerc, qui même s’il score peu cette saison, est un excellent gratteur et aurait pu apporter un plus cet après-midi. Grenoble n’a plus le choix, avec cette équipe et les objectifs annoncés en début de saison, ne pas remporter la Magnus sera un échec.

