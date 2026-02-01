Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - Finale : Rouen vs Grenoble 6 - 1 (3-1 2-0 1-0) Le 01/02/2026 Paris Accor Arena [ Rouen ] [ Grenoble ] Rouen par K.O ! Les deux places fortes du Hockey Français de ces vingt dernières années se retrouvaient sur la glace de l’Accor Arena de Paris Bercy pour la finale de Coupe de France ce Dimanche 01 Février 2026 Une affiche à guichets fermées plusieurs jours avant la finale, les spectateurs des deux camps ont répondu présents et font déjà du bruits dans les tribunes. Grenoble et Rouen, ce sont aussi les deux clubs qui ont le plus souvent remportés cette Coupe de France (six trophées). Le gagnant du jour devenant ainsi le seul vainqueur à compter 7 Coupe de France à son actif. Grenoble est un habitué de Bercy avec une quatrième finale de suite tandis que Rouen n’a plus mis les patins à Bercy depuis 2020 et la dernière victoire remonte en 2016. Dix ans déjà ! Place au showww !!! Paris Accor Arena, Hockey Hebdo Damien Magnat le 01/02/2026 à 19:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



13877 spectateurs Buts :

Rouen : 00.50 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen et Pier-Olivier Roy) ; 04.10 Florian Chakiachvili (ass Rolands Vigners et Patrick Holway) ; 05.10 Anthony Rech (ass Michael Regush et Tommy Perret) ; 27.11 Anthony Rech (ass Florian Chakiachvili et Michael Regush) ; 37.28 Dylan Yeo (ass Chase Gresock et Julien Tessier) ; 58.29 Michael Regush (ass Chase Gresock et Rolands Vigners)

Grenoble : ; 18.08 Pontus Englund (ass Sacha Treille) Pénalités 4 minutes contre Rouen 4 minutes contre Grenoble L’entame est clairement pour Rouen qui ouvre déjà le score après moins d’une minute de jeu par Lafrance qui termine l’action après un premier puissant tir de Roy repoussé par Pintaric. Le jeu se poursuit et Lavoie trouve Lafrance qui pousse au fond au second poteau (1-0 0’59).

photo : Jean-Christophe Salomé

Grenoble n’est pas rentré dans son match et les erreurs défensives se multiplient coté isérois. Une relance d'Englund plein axe est intercepté. Le défenseur français international Chakiachviili en profite et lance dans le haut du filet. Pintaric ne peut que s’incliner (2-0 4’10).



Le début de match des grenoblois devient catastrophique quand Rech récupère un palet plein axe sur un service de Regush. Rech patiente au maximum avant de lancer du revers et trouver de nouveau le chemin des filets. Grenoble prend son temps mort pour arrêter l’hémorragie (3-0 5’10). Les grenoblois sont aux abonnés absents !



Les isérois tentent peu à peu de se remettre de cette entame. Mallet est le premier à solliciter Carruth qui se détend bien sur sa ligne (10’38). Nicolas Deschamps n’est pas loin du but mais Carruth revient bien et se détend de tout son long pour repousser le palet de jambière. Il termine l’action en déplaçant la cage ce que déplore les grenoblois (15’39).



Englund va finalement ouvrir le score pour Grenoble en prenant un lancer du poignet. Un défenseur de Rouen semble masqué le départ du puck. Carruth est surpris par la trajectoire qui termine au fond (3-1 18’08).



Le premier tiers se termine sur le score de 3-1. Grenoble est passé totalement à coté de l’entame et cela risque de leur couter la rencontre… Le but d’Englund permet aux supporters d’y croire encore.

photo : Jean-Christophe Salomé

Le second tiers débute par une pénalité contre Sacha Treille. Le power play ne donnera rien (23’20) mais Rouen va marquer de nouveau sur sa première véritable chance. Rech est parfaitement lancé en break par Chakiachvili qui contre Boivin dans sa zone. Rech se présente devant Pintaric et ne se pose pas de questions. Il trouve une lucarne qui fait mouche, au dessus de la mitaine de Pintaric et inscrit ainsi son second but de la partie (4-1 27’10).



Grenoble n’est clairement pas dans cette partie, jouant en permanence dans le mauvais tempo, les passes n’arrivant que rarement dans la palette… A mi match, Leclerc parvient à partir en deux contre un, Bachelet reprend mais Caruth est sur la trajectoire (30’39).



C’est bien la seule réelle chance de Grenoble de marquer dans ce second tiers. Rouen repart de l’avant de Lampérier et Nesa ne sont pas loin du but. Ce sera finalement pour Yeo qui récupère un palet plein axe, ne se pose pas de questions et allume Pintaric qui ne peut encore une fois rien faire sur le but (5-1 37’28).



Une pénalité contre Rouen pour une charge rugueuse est sanctionnée en fin de tiers contre Yeo sur Boivin. Crinon est retenu par les arbitres qui gardent le match sous contrôle (38’31). Sacha Treille prendra bien un lancer avant la sirène mais Rouen tient bon et sort de ces 40 premières minutes largement en tête et le match bien en main.

photo : Jean-Christophe Salomé

Seul un retournement de situation improbable peut désormais enlever la victoire aux Dragons. Disons le tout de suite et évitons un suspense qu’il n’a plus lieu d’être, ce come-back ne se fera pas. Le troisième est peu intéressant au final. Les rouennais comprennent dans les dix dernières minutes que la victoire ne leur échappera pas.



Grenoble tente le tout pour le tout en fin de rencontre avec la sortie de Pintaric mais la sanction est rapide avec un dernier but en cage vide de Regush (6-1 58’29).



Rouen remporte cette finale de Coupe de France devant 13 877 spectateurs, leur 7eme victoire ce qui les place au sommet du palmarès. Une victoire sans appel qui s’est dessiné très rapidement puisque Rouen menait déjà 3-0 après cinq minutes de jeu, du jamais vu ou presque... Rouen a été très largement au-dessus et mérite sa victoire. La première avec Carl Mallette comme coach. Anthony Rech avec deux buts a été élu homme du match.



Grenoble est totalement passé à coté de sa finale. Il faudra digérer ce non-match et essayer de comprendre ce qu’il s’est passé… La prochaine trêve internationale va faire du bien aux joueurs et au staff avant de repartir vers la quête d’une nouvelle Ligue Magnus en Mars et Avril prochain.

photo : Jean-Christophe Salomé







