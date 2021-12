Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France 1/4 Finale : Chamonix vs Briançon 2 - 3 (0-0 1-2 1-1) Le 30/11/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Briançon ] Les demies pour Briançon Ce mardi, c’était Chamonix-Briançon au programme. Les deux formations de Magnus se retrouvaient en ¼ de finale de la coupe de France, à Richard Bozon. Match a enjeux pour ces deux équipes en difficulté en championnat, qui pourraient accéder en demie finale et éclaircir leur saison pour le moment obscure. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 01/12/2021 à 19:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



585 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Margry et Thorrignac Buts :

Chamonix : ; 35.36 Loïc Coulaud (ass Tomas Kudelka et Joakim Lilliehöök) ; 42.38 Matthias Terrier

Briançon : 34.44 Robin Colomban (ass Slavomir Tomko et Christian Michalcin) ; 39.31 Thomas Carminati (ass Antoine Torres et Nicolas Ruel) ; 50.45 Jakub Sedlak (ass Christian Michalcin et Benjamin Berard) Pénalités 2 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Briançon Round d’observation



Les équipes se jaugent pendant les premières minutes de la rencontre. Il faudra patienter six bonnes minutes avant de voir de vraies occasions chamoniardes, Lilliehook lance de la bleue, Coulaud dévie sans concrétiser. Puis Marinaccio s’essaie en solo, sans réussite.

Ces opportunités locales secouent Briançon, qui à son tour s’exécute en attaque.

Berard s’approche de la cage sans pression défensive, malgré l’effet mis dans son tir, Sabol ne se laisse pas surprendre et relance le jeu. Sur un engagement, Schmit tente de loin, sa tentative restera vaine.

Les deux formations alternent les temps de possession de palet, sans pour autant avoir de réelles opportunités offensives.



Maxime Richier

Les locaux alors en supériorité numérique, manquent de se faire punir par Robin Colomban qui intercepte le palet dans sa propre zone et part en break. Sabol dévie tant bien que mal sa tentative. Le power-play ne donnera rien.

Aucune équipe ne parvient à tirer son épingle du jeu durant ce premier tiers plutôt décevant et laissent les spectateurs sur leur faim.





Dominer ne permet pas forcement de mener



Briançon veut en découdre d’entrée dans ce second acte avec un tir dangereux du 22.

Delemps à gauche, glisse la rondelle à Convert qui arrive lancé dans le slot. Puis Kara bute sur le bouclier de Jan Broz. Les Pionniers enchainent enfin quelques frappent, sans parvenir à faire sauter le verrou briançonnais.

Alors que les Chamoniards installent leur jeu, un contre briançonnais s’enclenche. Les visiteurs restent quelques instants en zone offensive mais le jeu repart vite dans le sens inverse. Une action fluide et parfaitement jouée de la part de Salonen et Marinaccio aurait mérité l’ouverture du score, mais il n’en est rien.

La mi-temps passée, la partie reste toujours autant indécise malgré l’accélération des Haut-Savoyards, ces derniers ne sont pas à l’abri d’un coup d’éclat de Briançon, à l’image de Michalcin qui voit son palet échouer dans la mitaine de Sabol.

Broz est un vrai mur ! Les attaquants chamoniards mitraillent le gardien qui reste de marbre, impeccable dans ses interventions, il sauve la mise de ses partenaires. Galvanisé par les arrêts de son gardien, Colomban reproduit sa tentative de contre, alors que Briançon se trouve en double infériorité ! Contrairement au premier tiers, le diable rouge, prend à revers Sabol et ouvre le score, 0-1 à 34’44 [3-5].

Maxime Richier



Piqués à vif, les Pionniers ne mettent pas longtemps à digérer ce but, Loic Coulaud excentré prend sa chance et s’offre un but de toute beauté pour égaliser dans le filet opposé, 1-1 à 35’36 [5-4].



Alors qu’on se dirige tout droit vers une nouvelle égalité, les Pionniers sortent de leur match à 29 secondes de la pause. Carminati fusille plein axe Sabol, qui est quelque peu abandonné par sa défense, 1-2 à 39’31.



Malgré 22 tirs à 9 pour les Pionniers, ces derniers sont menés au score et vont devoir redoubler d’effort dans l’ultime tiers pour faire pencher la balance en leur faveur.





L’envie de gagner récompensée



Ce tiers reprend sur un faux rythme, pas d’actions à se mettre sous la dent jusqu’à ce que le portier briançonnais, pourtant si solide jusqu’alors, se retrouve à terre et laisse sa cage grande ouverte. Terrier ne se fait pas prier pour égaliser, 2-2 à 44’25 [5-4].

Maxime Richier



La partie est relancée, les Pionniers s’installent en zone offensive. Marinaccio fait parler sa technique et tente de débloquer seul la situation, encore sans réussite. La réussite est dans le camp adverse. Sedlak à la bleue s’essaie de loin, même lui reste stupéfait de voir son lancer concrétisé, 2-3 à 50’45.



Maxime Richier

La formation haut-savoyarde est scindée en deux, la défense et l’attaque ne sont plus dans le même rythme. Briançon profite du manque de cohésion de leurs partenaires.

Les Pionniers ne profitent pas des powerplay. Sans mouvements, sans frappes, c’est une opportunité gâchée !

Les locaux sont sans solutions dans les dernières minutes de la rencontre, Sabol laisse ses filets déserts à plus d’une minute du terme. Le score restera inchangé.





Briançon s’impose 3 buts à 2 sur la glace chamoniarde et valide son ticket pour les demi-finales de la coupe de France !

Manque de réussite de la part des Chamoniards mais surtout un manque d’envie et de combativité. Des pertes de palets dans des zones stratégiques et des moments clés, des joueurs désunis qui offrent des contres, un second tiers durant lequel ils auraient dû mener... Les Diables Rouges ont simplement su concrétiser leurs quelques opportunités, et sont récompenser de leur attitude collective menée par l’envie de remporter la partie.

Dominer ne signifie pas gagner, les Pionniers l’ont appris à leur dépens durant cette rencontre.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







