CDF : Grenoble impitoyable ! Les Yétis du HC Mont-Blanc accueillaient ce mardi l'Ogre Brûleurs de Loups de Grenoble dans le cadre de la Coupe de France. Une rencontre de Gala pour les hommes d'Éric SARLIEVE, après une qualification aisée face aux Sangliers de Clermont au tour précédent. Cette fois, la troupe de Terglav et son impressionnante armada se dressait devant les Yétis de Saint-Gervais – Megève, qui devrait également composer avec 4 absences de marque dans leurs rangs. En effet, Victor Goy, Éric Léger, Victor Cocar et Jérémy Arès manquaient à l'appel. Privés de ces hommes, cas contacts potentiels au COVID-19, le groupe D1 allait connaître une rencontre extrêmement difficile face aux, toujours, Champions de France Élite en titre... Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 21/10/2020 à 15:15



550 spectateurs Arbitres : J. Rauline assisté d'A. Donat Magnin et de V. Zede Buts :

Mont-Blanc :

Grenoble : Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 4 minutes contre Grenoble Grenoble, pied au plancher !



Grenoble prend le contrôle des opérations dans les premières minutes. Kyle Hardy est l’instigateur du premier lancer dangereux, qui frappait déjà avec une précision chirurgicale, la lucarne droite de Dugat, 0-1 à 1'22.

Le portier, qui se mettra pourtant en évidence dans la paire de minutes suivante en stoppant la première tentative d'Alex Texier, joueur des Blue Jackets de Colombus (NHL). Une pénalité différée est pourtant appelée contre un joueur du Mont-Blanc. L’action se poursuit et Fleury frappe l’équerre, puis Champagne convertit finalement de près, 0-2 à 6'06.

Les grenoblois sont impitoyables en ce début de match. Munoz bat immédiatement Dugat sur la sortie d’engagement qui suit, engendrant le premier temps mort de la rencontre, 0-3 à 6'17. Alexandre JUILLET Face à face Aleardi - Dugat

Mont-Blanc souffre dès l'entame, mais n'abdique pas. Sur la séquence suivante Bicha prend sa chance dans un angle fermé, le portier bouche son angle et conserve sa cage inviolée. Par la suite, c'est Gignac qui réalise un enchainement de grande classe, mais Raibon stoppe la tentative du bouclier. Mont-Blanc se montre menaçant sur quelques bonnes incursions, mais les dauphinois sont terrifiants. Les BDL imposent le rythme de retour à 5, et Valier marque sur un lancer dévié devant la cage de Dugat, 0-4 à 11'01.

La situation se complique encore un peu plus à 5 minutes du terme. Les isérois voient les joueurs de Saint-Gervais/Megève condamnés par deux fois successivement. A 5 contre 3, l’armada grenobloise frappe une nouvelle fois et Munoz profite du retour accordé, 0-5 15'28.

Malgré un score déjà large, Valérian Croz s’offre une belle chance, mais son tir de trouve pas la cible. Fin d’un premier acte très logiquement dominé par la troupe d’Edo Terglav, qui après vingt minutes, mène déjà de 5 longueurs face aux Yétis du Mont-Blanc.



Les BDL creusent l’écart !



Le deuxième acte redémarre, et, malgré de grosses occasions grenobloises, Mont-Blanc montre davantage de bonnes présences à l’attaque. Une fois encore, V. Croz est à la réception d’une passe dans l’enclave, mais son lancer n’attrape pas le cadre. Alexandre JUILLET Aimonetto et Valier à l'engagement Un powerplay est offert aux hommes de Saliève, qui profite de l'opportunité pour pointer le bout de leur nez en zone offensive. Après Bicha, Preston Ames se créé une chance sur un frappé depuis la gauche, que Raibon déviait sans trembler. Les haut-savoyards jouent un jeu plaisant malgré l’écart de niveau évident entre les deux équipes depuis le début de 2ème, et Raibon voit cette fois Lebey lui passer quelques sueurs sur une reprise au second poteau. Malgré le bon état d’esprit, ce sont bien les visiteurs qui inscriront leur sixième but de la soirée après la mi-match. Aurélien Dair profite de sa position derrière le but pour battre Dugat en deux temps sur un tour de cage astucieux, 0-6 à 31'13.

Puis bientôt viendra le septième, alors que le chronomètre affichait 8 minutes à faire au deuxième acte. Valier, en échappée côté droit frappait la barre en lucarne avant de pouvoir célébrer en compagnie d’Alex Aleardi, 0-7 à 32'00.

La belle forme a passé son tour côté montblanais, et le jeune Dair ajoute un nouveau but à la rencontre, le troisième consécutif sur une bonne enchainement conclut depuis l’enclave, 0-8 à 33'52.

Le scénario est difficile pour les coéquipiers du capitaine Cocar, qui avaient fait montre d’une belle résistance dans le premier dix de cette deuxième période, mais qui, émoussés par le rythme, ont cédés et manqués parfois de chance dans le dernier geste, malgré de très bonnes initiatives. L'addition se corse une nouvelle fois à l'entame du dernier cinq de la période médiane. Sur un lancer d'abord bloqué, Dugat perd le puck des yeux et voit Kearney sauter sur l’occasion en renard, 0-9 à 35'48.

Grenoble regagne les vestiaires avec une avance large au tableau indicateur, 9 buts à rien.



Mont-Blanc sauve l’honneur



Le retour des vestiaires marque le début d’une nouvelle domination grenobloise. C’est le moment que choisit le canadien Maxime Legault pour décocher un lancer injouable pour le portier des Yétis, au-dessus de l’épaule, dans la partie supérieure, 0-10 à 41'26.

Mont-Blanc peine, mais garde espoir de sauver l'honneur dans une rencontre déséquilibrée. Ce sera chose faite quelques instants plus tard. Sur une entrée à la bleue, Soldan décale Daita, qui se rappelait aux bons souvenirs de son ancien club en inscrivant le premier but des siens, récompensant plusieurs situations intéressantes depuis le début de la rencontre, 1-10 à 46'28.

Avec cette dernière réalisation, les troupes haut-savoyardes retrouvent un peu de baume au coeur, et s'offre de jolis sursauts d’orgueil. Guer, puis Lebey en revers sont proches de récompenser une seconde fois les efforts, mais Grenoble se dégage au tout dernier instant. L’armada des BDL contrôle les opérations. En face, le jeune Jessy Dugat se débat dans une rencontre physiquement difficile et faite de nombreux lancers adverses. Pourtant, le cerbère sort l’arrêt photo de ce match, sur une mitaine circulaire en face à face avec Aleardi, avant que ce même Aleardi ne trouve, à nouveau en break et en force le fond des filets dans les ultimes minutes du match sur un slap rageur en échappée, pleine lucarne, 1-11 à 57'08.



Alexandre JUILLET Le parcours Coupe de France s'achève pour les Yétis

Victoire probante et logique des Brûleurs de Loups de Grenoble face aux Yétis du Mont-Blanc. Le score est sans appel... 11 buts à 1. Diminués par les absences de 4 joueurs cadres, les Yétis ont subi les foudres des, toujours, Champions de France en titre, encaissant d'entrée une cinglante "Manita" dès les 20 minutes inaugurales. Face à la force de frappe iséroise, Saint-Gervais/Megève a dû s'incliner logiquement. Côté grenoblois, l'essentiel est ailleurs. Outre la large victoire, les jeunes joueurs de talent ont montré leur bonne forme du moment, à l'image du doublé de l'excellent Aurélien Dair et des 3 points de Julien Munoz. Mont-Blanc s'arrête à cette station, Grenoble accède au tour suivant ! Alexandre JUILLET Retrouvailles Hardy-Puzic après avoir évolué ensemble au Medvescak © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







