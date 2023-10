Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Retour sur la 1ère journée Retour sur cette 1ère journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 11/10/2023 à 07:30 Tweeter Voici donc notre premier retour de week-end de cette saison qui nous amènera au printemps prochain.



Le constat, comme d’habitude a-t-on envie de dire, c’est que les résultats sont loin d’être tous conformes à ce à quoi on pensait s’attendre. Pour autant de véritables surprises, il n’y en eu guère plus que 2, et encore.



Comme tout début de saison il est difficile d’avoir une idée précise des forces en présence et on se laisse quelque peu influencer par la réputation des clubs et leur parcours de la saison précédente.



Nul doute que nos analyses pourront se faire un peu plus précises au fur et à mesure de l’avancée du championnat. Pourtant et fort heureusement nous vivrons encore des surprises, des exploits qui donnent tout le sel à la compétition. On attend aussi qu’il y ait quelques révélations dans les équipes pour bousculer la hiérarchie.



Allons-y pour ce 1er débriefing où soit dit en passant toutes les rencontres ont eu lieu sans aucun report. Espérons qu’il en soit ainsi toute cette saison.



POULE A



Angers II 4 - 0 Amiens II (54-46)



Beaucoup de ces joueurs s’étaient déjà confrontés récemment mais c’était lors du championnat élite U20. Cela s’était terminé à l’avantage d’Angers à Amiens. Sans surprise et conformément au pronostic les jeunes picards n’ont pu prendre leur revanche. Ils auront résisté tout le 1er tiers avant de s’incliner par 2 fois à chacune des autres périodes Pour les jeunes Ducs voilà un encouragement certain pour la suite de la saison car ils viennent de prendre 3 points à une équipe qui comme eux joue essentiellement le maintien. A noter qu’à une exception près il n’apparaissait pas dans l’effectif des Gothiques de joueurs alignés aussi en Magnus alors que du côté des angevins, il y en avait deux.



Evry-Viry 2 - 6 La Roche sur Yon (51-49)



Nous avions raison de nous méfier et d’être chiche sur nos cotes. Nos tendances n’auront donc pas été respectées mais on ne peut dire que c’est une réelle surprise, si ce n’est sur l’ampleur du score, tant nous avions été des plus prudents. L’avantage du terrain n’a donc pas suffit aux franciliens pour faire la différence. Au contraire, ce sont les choletais qui se sont envolés dans la dernière période avec 4 buts sans en rendre un seul. Est-ce l’expérience qui a parlé ? Cela peut paraître paradoxal mais la moyenne d’âge est plus élevée côté visiteurs et le club a une certaine culture du niveau supérieur ainsi que pas mal de ses joueurs.



Colmar 2 - 4 Courbevoie (47-53)



Un peu moins de préparation à priori côté colmarien; avec enfin de compte 3 étrangers, tous estoniens, qui sont venu probablement au dernier moment puisqu’il a fallu attendre ce 1er match de D2 pour voir apparaitre leur noms (ils n’ont pas joué en Coupe de France). Cela n’aura pas suffit face à des Coqs certainement plus en jambe. Pourtant en marquant dès la 18ème seconde de la rencontre les Titans avaient débuté on ne peut mieux la rencontre. Mais avant la fin du 1er tiers les franciliens étaient revenu à hauteur pour accentuer leur avance lors des 2 autres périodes. La saison risque-t-elle d’être longue pour nos alsaciens ? Peut-être pas car l’effectif est jeune et perfectible et il faut probablement laisser un temps d’adaptation aux renforts non JFL (également fort jeune) qui découvre notre championnat. Si nous avons vu juste dans nos cotes, il se peut qu’à l’avenir cela soit plus difficile.

PS : Signalons un petit mystère à éclaircir : l’estonien Anatoli Sizov, pourtant annoncé gardien, est noté défenseur sur la feuille de match officielle, alors que le jeune attaquant Nathan Goncalvez en provenance du HCLR U17 (là aussi une recrue non annoncée) s’est retrouvé gardien !? Impossible d’en savoir plus sur leur site et page FB ; il serait bon que ce club améliore sa communication.



Paris (FV) 3 - 6 Amnéville (53-47)



C’est une des surprises de la soirée que nos cotes laissaient peu prévoir. Il est vrai que par le passé les parisiens nous avaient habitué aux contre-performances comme aux bonnes alors que, même si cela c’est moins vu la saison dernière, les Red Dogs géraient plutôt bien la pression extérieure. Mais la saison dernière nous avait fait découvrir une équipe parisienne bien plus séduisante au point de la voir jouer la montée. Pour autant, le refus de saisir l’offre d’une promotion en D1 sur tapis vert, trahissait-il quelques faiblesses dans les structures du club, limitant ainsi un renforcement de l’effectif ? Ou peut-être l’accord de partenariat-licences bleues signées avec Epinal a donné aux amnévillois une meilleure profondeur de banc qui leur permet des possibilités nouvelles? La suite nous dira si ce n’est qu’un accident pour les Français Volants et si les Dogs confirment.

Rouen II 6 - 3 Reims (49,50-50,50)



La réserve a déjoué nos tendances mais il faut avouer que les différences de cotes étaient des plus ténues tant nous pensions que le résultat serait indécis. En fait indécis, il le fut que jusqu’à mi match. Après les jeunes Dragons prirent leur envol pour ne plus être rejoint. La saison dernière la réserve rouennaise avait tardé à assurer son maintien. Cela semble être mieux parti cette saison même si le chemin est encore long. Les Phénix, qui avaient fait une meilleure saison que leurs adversaires peuvent s’en remettre rapidement car leur entame de championnat n’avait pas été plus brillant en octobre 2022 mais à eux de réagir tout aussi énergiquement que l’an dernier.



POULE B



Roanne 7 - 2 Montpellier (53-47)



Sans avoir placé des gros écarts de cotes, nous avions néanmoins affiché nos préférences pour les Renards et ils ont effectivement plus que justifier nos tendances. Ils ont dominé toutes les périodes même si ce fut plus serré lors du 1er tiers. Le relégué de la D1 a pu tout de suite se rendre compte que rien ne lui sera acquis à l’échelon inférieur. Deniss Baskatovs initialement annoncé à Montpellier, aurait-il pu inverser la tendance? Toujours est-il que sous les couleurs ligériennes il aura marqué 1 but et commis 2 assistances. Cette petite anecdote dans le match montre peut être la différence de moyen actuellement entre 2 clubs : un qui joue la montée et s’en donne les armes, l’autre qui ne peut encore le faire.



HCMP 3 - 1 Annecy (55-45)



La aussi confirmation de nos tendances…. à la lecture du résultat final. Mais dans les faits ce fut bien plus difficile que ce que nous aurions pensé. En effet si les Bouquetins prirent les devants grâce au but de pénalité de Chatellard en toute fin de 1ère période, il faudra attendre le milieu de la 3ème période pour voir le 2ème but, cette fois des Chevaliers. Certes assez rapidement le HCMP reprendra les devants mais la succession de pénalité à leur encontre laisse deviner la pression mis par Annecy pour revenir à hauteur. C’est un bon résultat pour l’entente alpine après ses déboires de cet été mais pour les savoyards la performance, pour décevante qu’elle soit comptablement parlant, reste encourageante pour la suite.



Toulouse-Blagnac 7 - 6 au TaB Vaujany/Grenoble (49-51)



Au vu de leur dernière saison, il était difficile de ne pas accorder une petite surcote à Vaujany/Grenoble aussi modeste soit-elle. Et d’un certain côté elle fut presque justifiée tant la victoire fut incertaine jusqu’à la fin de la séance des tirs au but avec nombre de chassés croisés durant le match qui a du à la fois ravir et mettre à mal le cœur des nombreux supporters (860.officiellement soit la 2ème de la soirée). Seul le vainqueur final ne fut pas celui annoncé ici. Pas de surprise donc si ce n’est peut être un championnat avec plus d’outsiders que prévu même si cela reste à confirmer.



Lyon 3 - 5 Valence (53-47)



C’est l’autre surprise de la soirée. Nous savions qu’il y aurait du monde (1231 officiellement soit le record de la D2 ce samedi) et nous savions que les Lions avaient à cœur de ne pas décevoir. Il faut bien l’avouer que nous y avions cru d’autant plus nous aussi que les matchs préparatoires et surtout l’élimination en Coupe de France d’une D1 par les lyonnais nous avez renforcé dans cette conviction. Mais les Lynx ne l’ont pas entendu de cette oreille. Certes Lyon a ouvert le score, pour autant ce sont bien les visiteurs qui domineront les 2 premières périodes, ne partageant que la 3ème. Peut être c’est l’expérience qui a parlé ici en faveur des drômois face au promu. Pourtant le vétéran lyonnais Martin Kulha n’en manque pas; mais s’il n’a pas réussi à la partager, ce fin pointeur aura encore marqué 2 des 3 buts de son équipe.



Clermont-Ferrand 4 - 3 Villard-de-Lans (50-50)



Nous avions d’autant plus raison d’envisager une rencontre des plus équilibrées que pour l’occasion la jeune équipe du Vercors a pu se renforcer d’un peu plus d’expérience avec un renfort canadien qui jouait là son 1er match sous ses nouvelles couleurs. L’écart entre les 2 équipes était des plus minimes et on peut penser qu’il s’est peut-être fait sur l’envie, encore que…. Toujours est-il que les Sangliers comme les Ours ont eu leur temps fort.et ces derniers auront fait trembler jusqu’au bout les 650 partisans arvernes. Après une dure saison 2022/23, les clermontois entament de haute lutte mais positivement leur championnat et ont toutes les raisons de croire qu’ils peuvent avoir un rôle intéressant de trouble fête, comme d’ailleurs très probablement leur adversaire du jour malgré cette défaite.

