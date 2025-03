Hockey sur glace - Division 1 - 1/4 de Finale - Match 1 : Tours vs Meudon 8 - 1 (3-0 4-0 1-1 ) Le 22/03/2025 Patinoire Municipale de Tours [ Tours ] [ Meudon ] Tours s'impose face à Meudon Retour sur la rencontre du samedi 22 mars 2025 de la 1ère journée des quarts de finale des playoffs du championnat français de Hockey sur glace de Division 1 qui a vu le club de Tours s'imposer à domicile face à Meudon. Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo © BatVision le 23/03/2025 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1576 spectateurs Arbitres : MM. Herrault et Fauvel assistés de MM. Mercier-Landry et Maillard Buts :

Tours : 03.47 Kyle Gibbons (ass Steven Fournier) ; 06.18 Peter Bourgaut (ass Steven Fournier) ; 12.00 Jean Conner (ass Fabien Metais et Erik Naslund) ; 20.38 Jean Conner (ass Fabien Metais et Elie Raibon) ; 30.05 Jean Conner (ass Mark Shroyer et Fabien Metais) ; 30.39 Ulysse Tournier* (ass Vince Tartari et Esteban Ragot*) ; 31.55 Vince Tartari (ass Peter Bourgaut et Steven Fournier) ; 41.05 Mark Shroyer (ass Jean Conner et Elie Raibon)

Meudon : ; 52.26 Konstantin Kebets (ass Nikita Shatski et Dominik Rudl) Pénalités 12 minutes contre Tours 22 minutes contre Meudon



